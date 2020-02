Leader Gasket Technologies chce v Bytči vybudovať novú výrobnú halu za 5,5 mil. eur

dnes 14:01 -

Spoločnosť Leader Gasket Technologies plánuje v okrajovej časti Bytče vybudovať novú výrobnú halu za 5,5 mil. eur. V súčasnosti využíva firma v meste iné priestory, zmenu odôvodňuje potrebou väčšieho a modernejšieho objektu, ako aj snahou o rozšírenie výrobných aktivít. Ako ďalej vyplýva zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, v nových priestoroch by malo pracovať 130 ľudí, z toho 100 priamo vo výrobe.

Podnik vyrába kovové priemyselné a automobilové tesnenia a plnené PTEF dosky pre priemysel na výrobu tesnení. Výstavba nových objektov by sa mala rozbehnúť v prvom kvartáli budúceho roku, ukončená by mala byť na konci roku 2022. Činnosť sa predkladá v dvoch variantoch, oba počítajú s výstavbou výrobnej haly a administratívno-sociálneho vstavku (samostatnej miestnosti vo výrobnej hale, pozn. SITA). Líšia sa iba v spôsobe manažmentu odvádzania dažďových vôd. Súčasťou projektu je aj vybudovanie 50 parkovacích miest. Celková zastavaná plocha by mala byť takmer 7 300 metrov štvorcových.

Leader Geals Technologies je výrobcom kovových, polokovových a mäkkých tesniacich výrobkov. Má tri hlavné výrobné závody v Houstone v Texase, v Baton Rouge v Louisiane a na Slovensku.