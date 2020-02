Zlato má namierené k 7 ročným maximám

Zdroj: CNBC

Foto: getty images

dnes 13:32 -

James Gerrish, manažér portfólia v Shaw and Partners so sídlom v Sydney, pripisuje rast skôr zabezpečeniu portfólia než priamej reakcii na koronavírus. Komoditní stratégovia Citi hovoria o šesťmesačných až dvanásťmesačných cenových cieľoch pre zlato na úrovni 1700 dolárov za uncu, a aktualizoval aj svoju priemernú predpoveď ceny zlata pre rok 2020 z 1 575 dolárov na 1 640 dolárov.

Zlato má zvyčajne dobré výsledky, keď s investori rozhodnú opustiť rizikové aktíva. Dnes by za jeho vzostupným trendom mohlo byť globálne znepokojenie nad možným hospodárskym dopadom nového koronavírusu, ktorý v súčasnosti infikoval viac ako 74 000 ľudí v Číne a zabil 2004 ľudí. Nedávny nárast však pokračoval aj v stredu a to napriek pozitívnemu tempu na svetových akciových trhoch, keď sa Čína po dlhších odstávkach vrátila k výrobe a miera šírenia infekcie sa spomalila.





„Aj keď sú úrokové sadzby nízke, musíte vlastniť akcie, takže musíte ísť von a investovať svoje peniaze, ale musíte mať aj zabezpečenie, alternatívu, ak by veci nešli tak, ako majú. Preto si myslím, že práve hedžing je dôvod, prečo sa zlatu dnes darí,“ uviedol James Gerrish pre televíziu CNBC. „Pravdepodobne v súčasnosti neodráža skutočný čínsky dopyt, takže si myslím, že ide skôr o pozíciu portfólia." Aj analytici Citi uznali, že spomalenie fyzického dopytu v Ázii, najmä predaj šperkov, prináša určité riziko poklesu, ale naznačili, že by to bolo pravdepodobne kompenzované prílevom investorov a nákupom zlata centrálnou bankou. „Nastavenie trhu so zlatými opciami pripomína rok 2010/2011, keď sa zlato naposledy obchodovalo na 1 800 - 1 900 USD za uncu," uviedli v správe. „Ale čisté long pozície, pre rozšírenú základňu aktív, sú iba na polovici úrovne vrcholu v roku 2011.“

Akcie v Európe a USA pokračujú v získavaní nových rekordných úrovní. Gerrish ale naznačil, že zloženie ziskov z akciových trhov by mohlo spôsobiť problém. „Ak sa pozriete na zloženie amerického trhu, pokrok sa dosiahol vo veľkých kapitalizáciách, čo je veľmi koncentrovaná oblasť trhu," dodal s tým, že neustále novšie a novšie maximá sú vytvárané čoraz menším počtom akcií a záber trhu klesá. Analytici Goldman Sachs tento týždeň zdôraznili, že okrem veľkých piatich technologických spoločností - Facebook, Amazon, Apple, Microsoft a Alphabet – je rast výnosov v rámci indexu S&P 500 plochý. „Na zdravom trhu by sme radi videli hromadné nákupy naprieč celým spektrom. Ale tematický prístup je vidieť už aj v Austrálii, kde vybrané druhy akcií sú motorom pre trh, zatiaľ čo pod povrchom je to oveľa nerovnomernejšie,“ povedal Gerrish a dodal, že americké akcie pravdepodobne čaká v blízkej budúcnosti korekcia.