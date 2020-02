Ministri odsúhlasili Volkswagenu investičnú pomoc vyše 5 miliónov eur

dnes 12:16 -

Vláda v stredu schválila poskytnutie investičnej pomoci spoločnosti Volkswagen vo výške viac ako 5 miliónov eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Automobilka ňou chce podporiť svoju investíciu vo výrobnom závode v Martine za 14,4 mil. eur, ktorá sa týka vybudovania nových kapacít pre podporu rozvoja elektromobility. Ako sa ďalej uvádza v materiáli, ktorý na rokovanie vlády predložilo Ministerstvo hospodárstva SR, využívanie výrobných technológií inteligentného priemyslu významne podporí konkurencieschopnosť martinského závodu. "Investícia zodpovedá snahe vlády SR o zvyšovanie úrovne pridanej hodnoty výroby áut a ich komponentov. Produktová orientácia na oblasť elektromobility zabezpečuje udržateľnosť investície z dlhodobého hľadiska," konštatuje rezort.

V priamej súvislosti s investíciou vznikne v roku 2021 v martinskej fabrike 18 nových pracovných miest, pričom 162 zamestnancov bude preškolených a prevedených z existujúcej prevádzky do novej výroby. Vytvorené pracovné miesta budú podľa schváleného materiálu zahŕňať predovšetkým vysokokvalifikované pozície, ako napríklad špecialista výroby, špecialista v oblasti normalizácie, PLC programátor, aplikačný programátor, pracovník v oblasti rádiometrie či spektrometrie. Volkswagen Slovakia sa zároveň zaviazal udržať 884 pracovných miest. Práce na investičnom zámere začali v novembri 2019. Ich ukončenie je naplánované na koniec roka 2022 a dosiahnutie plnej kapacity predpokladá firma v roku 2023. Rozšírenie kapacity prebehne v existujúcej prevádzkarni v existujúcej výrobnej hale.

Výrobný závod Volkswagenu v Martine vznikol v roku 2000, pričom od svojho vzniku sa sústreďuje najmä na produkciu komponentov pre prevodovky, podvozky a motory. Od roku 2016 sa závod orientuje aj na výrobu komponentov pre motory a v roku 2017 sa produktové portfólio v martinskom závode rozšírilo o výrobu ozubených vencov diferenciálu. Komponenty vyrábané v tomto závode sa montujú do viac ako 60 modelov značiek Volkswagen, Volkswagen Úžitkové vozidlá, Audi, Seat, Škoda a Porsche. Viac ako 90 % produkcie smeruje do koncernových závodov v Nemecku. Zvyšnú časť produkcie využíva do svojich prevodoviek bratislavský závod Volkswagenu. V roku 2018 závod v Martine vyrobil 33,6 mil. komponentov.

Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 5,5 milióna vozidiel. Je pilierom slovenského exportu, jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine a spolu so svojimi zamestnancami aj najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už vyše 4,5 miliardy eur. Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii electric, ŠKODA CITIGOe iV. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.