Pesimizmus nie je namieste: Rast a prosperita ako samozrejmosť

Podnikatelia sa musia inšpirovať inováciami. Investori musia byť motivovaní k riskovaniu. Nespočetné množstvo jednotlivcov musí mať motiváciu šetriť, usilovne pracovať, denne produktívne spolupracovať s ľuďmi, ktorých nepoznajú, a vyhnúť sa zbytočnému využívaniu obmedzených zdrojov. Za posledné dve, alebo tri storočia, bolo ľudstvo väčšinou vedené k tomu, aby vytváralo obrovskú zdieľanú materiálnu odmenu, ktorú väčšina z nás považuje za samozrejmosť. Určité časti tejto odmeny sa prejavia okamžite. V roku 2020 sa už málokto bude čudovať relatívne nedávnym inováciám, ako sú inteligentné reproduktory, GPS, streamovanie hudby a náhrada bedrového kĺbu. Ale tieto nové zázraky nie sú skutočným meradlom našej prosperity. Tým meradlom je to, čo je pre nás všedné: tečúca pitná voda v širokom rozsahu teplôt, pevné strechy a podlahy, chladenie, umelé osvetlenie, lacné odevy a posteľná bielizeň vyrobené zo strojovo tkanej textílie, ktorá znesie čistenie s výkonnými lacnými čistiacimi prostriedkami vo výkonných dostupných strojoch, rozsiahla gramotnosť, ovládnutie využívania elektromagnetického poľa, poistenie zodpovednosti pre vodičov a majiteľov nehnuteľností, dobre zásobené supermarkety, čerstvé jahody vo februári, letecká doprava , automobily, klimatizácia, aspirín, antibiotiká… Určite nebudete mať problém tento zoznam rozšíriť.

Každá z týchto zdanlivo bežných čŕt nášho každodenného života vás bude inšpirovať k zvolaniu „fíha“ ak sa zamyslíte nad neuveriteľným množstvom ľudského úsilia a koordinácie, aby sa tieto takmer zázračné tovary a služby stali natoľko rutinnými. Keď sme zvyknutí na neustály prístup k veľkému množstvu takýchto zázrakov, už ich nedokážeme považovať za zázraky, akými v skutočnosti sú. Namiesto toho sa zameriavame iba na nahradenie tejto našej úžasnej reality novou, ešte úžasnejšou. Aj keď je už pohár naplnený na 99 percent, mnohí z nás sú nespokojní, že „distribúcia“ tejto odmeny nie je ideálna. Tieto sťažnosti by sa dali viac tolerovať, ak by tí, z úst ktorých zaznievajú, skúsili zvážiť, nakoľko sú dnešné ekonomické problémy zanedbateľné v porovnaní s obrovským prínosom hospodárskeho rastu, ktorý spôsobuje. Nepočuť od niekoho, kto sa obáva zmeny klímy, aby uznal, že môžeme byť dnes šťastní, že sa môžeme obávať zmeny klímy. Politici ani profesori upozorňujúci na príjmové či majetkové nerovnosti nehovoria o tom, že každá náhodne vybraná obyčajná osoba bude dnes pravdepodobne oveľa bohatšia z mnohých pohľadov ako tá najbohatšia len pred storočím. Ani jeden bojovník v oblasti sociálnej spravodlivosti nechce pripustiť, že aspoň niektoré z dnešných údajných problémov by v skutočnosti mohli byť zázraky vyvolané úspechmi trhovej ekonomiky.





Zoberme si napríklad výrazné zníženie geografickej mobility Američanov za posledné desaťročia. Táto znížená mobilita sa považuje za hlavný dôvod, prečo zvýšený obchod s Čínou spôsobil Američanom tzv. „Čínsky šok“. Niektorí ľudia ho interpretujú ako pomalšie prispôsobenie sa amerických pracovníkov očakávaným zvýšeným dovozom tovaru z Číny. Iní ako zistenie, že intenzívnejšie obchodovanie s Čínou spôsobilo trvalé zníženie americkej zamestnanosti. V tomto kontexte ale nezáleží na tom, ktorá interpretácia je správna.

Kým obmedzená geografická mobilita Američanov môže odrážať skutočné problémy - napríklad náklady na bývanie v prosperujúcich mestách sú umelo vysoké v dôsledku obmedzenia využívania pôdy - môže to tiež, aspoň čiastočne, odrážať zvýšenú prosperitu.

Väčšina ľudí uprednostňuje bývanie na niektorých miestach, ale uspokojiť takéto „preferencie polohy“ je nákladné. A tak, ako sme sa stali bohatšími, je pravdepodobnejšie, že dokážeme uspokojiť naše preferencie pre krajšie automobily a väčšie domácnosti a obľúbené lokality. Robotník pred 50-timi rokmi mohol mať silné spojenie so svojim miestnym prostredím, ale keď prišiel o prácu, nemohol si dovoliť tam ďalej žiť. Jeho najlepšou ekonomickou možnosťou bolo odsťahovať sa. Predpokladajme však, že dnes by tam robotník zostal aj napriek tomu, že je nezamestnaný. Čo by z toho malo vyplývať? Záver, ku ktorému mnohí odborníci dospeli, je taký, že dnešný nezamestnaný pracovník je oveľa menej podobný tomu z minulosti, pretože namiesto toho, aby si hľadal nové zamestnanie inde, povie si, že nemá zmysel sa za prácou sťahovať. Z beznádeje zostane dnešný nezamestnaný jednoducho tam, kde prišiel o prácu. Avšak vzhľadom na to, že nedošlo k dlhodobému nárastu miery nezamestnanosti, je tento pesimistický záver pravdepodobne mylný. Vierohodnejším záverom je, že nezamestnaní si dnes môžu dovoliť zostať na svojich preferovaných miestach a čakať na nové pracovné miesta, už sa nemusia pri hľadaní nových pracovných miest nikam sťahovať. Táto zvýšená dostupnosť zostať aj napriek zlým ekonomickým podmienkam, by mohla mať formu väčšej kúpnej sily úspor pracovníkov alebo veľkorysejšej rodinnej, súkromnej a verejnej pomoci nezamestnaným. Bez ohľadu na zdroj tejto zvýšenej dostupnosti lokálnych preferencií je takéto zvýšené uspokojenie lokálnych preferencií dôkazom toho, že obyčajní Američania sú dnes bohatší ako obyčajní Američania v minulosti.

Žiadny rozumný pozorovateľ nebude tvrdiť, že americká ekonomika je bez problémov a nedostatkov, alebo že bežní Američania nemusia čeliť žiadnym skutočným ekonomickým výzvam, z ktorých niektoré sú skľučujúce. Neustále hlasy o negatívnosti americkej ekonomiky a globalizácie, zameriavanie sa na problémy (skutočné či zdanlivé) vytrhnuté zo širšieho kontextu úspechov hospodárstva a prosperity, nám poskytujú nebezpečne nepresný popis stavu ekonomiky. A tento nepresný popis podporuje politiky, ktoré skôr ničia ako podporujú schopnosť pokračovať v prosperite.