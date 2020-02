Obchodná dohoda medzi USA a Čínou najviac poškodzuje Nemecko

dnes 0:46 -

Čiastočná obchodná dohoda medzi USA a Čínou, ktorá vstúpila do platnosti prednedávnom, podľa ekonóma Gabriela Felbermayra poškodí "predovšetkým Nemecko".

Obchodná dohoda môže spôsobiť, že objem vývozu tovarov z Nemecka do Číny v budúcom roku klesne takmer o 4,5 miliardy USD (4,15 miliardy eur), dotkne sa to predovšetkým aut, lietadiel a priemyselných strojov, uviedol v pondelok šéf kielskeho Inštitútu pre svetovú ekonomiku (IfW) Felbermayr. Výraznejšie sa dohoda dotkne len brazílskych pestovateľov sóje, ktorých export môže padnúť o 5 miliárd USD, ukázali výpočty IfW.

Felbermayr poukázal na to, že Čína sa v dohode zaviazala jednostranne zvýšiť dovoz tovarov z USA približne o 200 miliárd USD. To znamená, že Číňania tieto tovary prestanú dovážať z iných krajín, ktorým doteraz dávali prednosť. "Po druhé to prinesie nevýhody ostatným obchodným partnerom Číny, ktorých dovozy teraz vytlačia americké produkty a stratia veľké podiely na čínskom trhu."

Podľa výpočtov IfW vo oblasti výroby najväčší negatívny dosah pocíti Nemecko. Export nemeckého výrobného sektora do Číny môže v roku 2021 padnúť o 4,3 miliardy USD v porovnaní so scenárom bez obchodnej vojny a čiastočnej obchodnej dohody.

Felbermayr považuje dohodu problematickú vo viacerých ohľadoch. "Jednostranne profitujú USA a Čína a tretie krajiny strácajú. Jasne porušuje pravidlá WTO a mnohé otázky ponecháva otvorené, napríklad čo sa stane, ak Čína nesplní svoje sľuby v oblasti dovozu."