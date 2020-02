NBS zaplatí za aktualizácii bezpečnosti IT systému 739.574,25 eura

dnes 11:16 -

Spoločnosť Anect zabezpečí pre Národnú banku Slovensku (NBS) aktualizáciu bezpečnosti IT systému-Security Information and Event Managementu (SIEM). Slovenská centrálna banka za tieto služby zaplatí 739.574,25 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o výsledku tendra zverejneného vo vestníku verejného obstarávania. Pôvodná predpokladaná hodnota zákazky bola 750.000 eur bez DPH.

Do verejnej súťaže sa prihlásil len samotný Anect, ktorý ju aj vyhral. Kritériom na vyhodnotenie súťaže bola cena.

Podľa vyjadrení tlačového odboru NBS v súčasnosti SIEM pokrýva viac ako 1300 monitorovaných zdrojov s použitím desiatok metód na sledovanie anomálií v dátovej sieti vrátane takmer 100 automatických pravidiel na vyhodnocovanie udalostí, aby dokázalo včas identifikovať hrozby pre bezpečnosť IT v NBS. "Cieľom predmetu zákazky je zabezpečenie kontinuity existujúceho systému monitorovania IT bezpečnosti NBS formou upgradu zastaraných komponentov, hospodárne využitie existujúcich technológií a licencií, využitie a rozvíjanie nadobudnutých skúseností, ako aj zabezpečenie prístupu k archívnym záznamom," priblížil hovorca NBS Peter Majer.

Spoločnosť má pre NBS zároveň zabezpečiť minimalizáciu rizík spojených s nekompatibilitou aktualizovaného riešenia s pôvodným riešením, ako aj rizík súvisiacich s neúplnou migráciou dát medzi pôvodným a upgradovaným riešením, so stratou historických dát, s obmedzením funkčnosti upgradovaného riešenia z dôvodu neznalosti správania a funkcionality riešenia zo strany správcov riešenia, s nesprávnym pochopením a vyhodnotením bezpečnostných upozornení a incidentov generovaných upgradovaným riešením.

"Takisto má byť počas implementácie zabezpečená neprerušená ochrana IT prostredia NBS. Tieto ciele chce národná banka dosiahnuť v čo najkratšom časovom rámci a s pomocou efektívneho využitia disponibilných personálnych kapacít," dodal Majer.