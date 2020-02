Projekt HBP a Tatravagónky by mal priniesť nováckemu podniku ďalších 300 miest

dnes 9:46 -

Strojárenský podnik BME v Novákoch by mal transformovať svoju výrobu z banskej techniky na železničný program. "Máme veľkú ambíciu, pokiaľ by sa to podarilo, vytvoriť postupným spôsobom až do 500 pracovných miest. Nedokážeme to sami, musí to byť v spolupráci s firmou, ktorá to ovláda, to znamená s Tatravagónkou Poprad," uviedol predseda dozornej rady HBP Rastislav Januščák.



V BME v súčasnosti pracuje približne 200 ľudí, vytvorenie avizovaných 500 pracovných miest by malo byť vrátane nich. "Možno aj viac, to všetko závisí od vývoja tohto programu," doplnil Januščák.

Spoločnosť sa podľa neho stretáva s už prvými problémami týkajúcimi sa čerpania štrukturálnych fondov, vzhľadom na to, že všetky systémy čerpania pre veľké podniky hovoria len o 25-percentnom financovaní a zvyšok si musí riešiť firma. "To my už ale nedokážeme. Preto rokujeme s úradom podpredsedu vlády a hľadáme riešenie v podobe prijatia ad hoc výnimky. Alebo sa počas roka 2021, teda prípravy nového štrukturálneho programu 2021-2027, urobia také opatrenia pre hornú Nitru, že bude možné čerpať iné percento tak, aby to spoločnosti vedeli zvládnuť," ozrejmil. Rokovania na túto tému s Európskou komisiou potvrdil uplynulý týždeň minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD).



Bane sa podľa predsedu ich dozornej rady už dlhodobo venujú diverzifikácii zamestnanosti, dôkazom majú byť projekty pestovania paradajok či chov sumčeka afrického v Handlovej. "Doteraz všetky tieto produkty vznikali takzvaným projektovým systémom. To znamená, že spoločnosť na to dala vlastné zdroje, maximálne do 30 percent a zvyšok boli úverové zdroje. Tie už dnes nemáme dostupné, na základe toho, že padlo definitívne rozhodnutie o ukončení ťažby. Banky sa k tomu stavajú veľmi skepticky. Sme tak už len odkázaní na možné zdroje zo štrukturálnych fondov a tak ďalej," ozrejmil Januščák.



Spoločný projektový zámer predložili spoločnosti ako jeden z indikatívnych projektov Akčného plánu transformácie uhoľného regiónu horná Nitra. Odborníci ho zaradili medzi investície s vyššou pridanou hodnotou, jeho realizovateľnosť tak posudzuje JASPERS.



HBP plánujú rozšíriť i opravu železničných vagónov v hnedom parku Bane Cigeľ.