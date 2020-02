Negatívne správy ohľadom vírusu pokračujú

dnes 21:00 -

Absolútna správa:

Dnes vyšlo najavo, že včerajšie informácie o najnižšom počte nových prípadov nakazených koronavírusom za dva týždne neboli presné, nakoľko Čína dnes oznámila podľa novej výpočtovej techniky rekordnú úmrtnosť a prudký nárast novo infikovaných ľudí v epicentre vypuknutia nákazy, čím sa opäť naštartoval negatívnejší sentiment na trhoch a došlo k zmazaniu včerajších ziskov. Úradníci zdravotníctva v čínskej provincii Hubei zaznamenali v stredu 242 úmrtí vírusom, čo je najrýchlejší nárast denného počtu úmrtí od identifikácie patogénu v decembri. Celkový počet úmrtí kvôli vírusu v Číne je na úrovni 1 367.

Investori zarobili na:

Spoločnosti Equifax Inc., ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o 4,97% (výkonnosť v horizonte 5 rokov: + 66,62%). Dôvodom rastu bolo zverejnenie hospodárskych výsledkov spoločnosti za 4. kvartál 2019, pričom zisk na akciu prekonal očakávania analytikov o 2,5% a tržby o vyše 1%. Spoločnosť Equifax Inc. spája kupujúcich a predávajúcich prostredníctvom svojich spoločností v oblasti správy informácií, spracovania transakcií, priameho marketingu a riadenia vzťahov so zákazníkmi.

Makro analýza & správy z ekonomiky:

Čínska internetová spoločnosť Alibaba Group Holding vykázala priaznivé výsledky za 3 kvartál roku 2019. Firme sa podarilo zvýšiť celkové tržby o takmer 40% na 161,5 miliardy jenov. Predaj osobných automobilov v Číne sa v januári kvôli dopadom epidémie koronavírusy prepadol o 20 percent na 1,61 milióna vozidiel. Zaznamenal tak najprudší pokles za osem rokov. Japonsko vynaložilo 10,3 miliárd jenov z rozpočtovej rezervy na boj proti koronavírusu. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei – 0,14%, Hang Seng – 0,34%, CSI 300 – 0,62%.

Spotrebiteľská inflácia v Nemecku stagnovala v januári na úrovni 1,7% na medziročnej báze. Výsledok je v súlade s očakávaniami. Európske akcie dnes zmazali svoje rekordné maximá, pretože nárast v nových prípadoch nakazených koronavírusom v Číne prekvapil investorov. Zisky európskeho výrobcu leteckých komponentov Airbus Group sa v roku 2019 prepadli o 3 miliardy eur do čistej straty 1,4 miliardy eur. Môžu za to najmä miliardové pokuty za obvinenia z korupcie. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 – 0,20%, CAC 40 – 0,19%, DAX – 0,03%.

Spotrebiteľská inflácia v Spojených štátoch zrýchlila v januári z 2,3% na 2,5% na medziročnej báze. Počet nových žiadostí o dávku v nezamestnanosti vzrástol minulý týždeň z 203 tisíc na 205 tisíc, čo je však menej , ako sa očakávalo. Výsledok prekonal očakávania trhu na úrovni 2,4%. Americká spoločnosť Tesla plánuje získať 2 miliardy dolárov prostredníctvom verejnej ponuky akcií, pričom výkonný riaditeľ Elon Musk má kúpiť akcie až do objemu 10 miliónov dolárov, zatiaľ čo člen predstavenstva a spoluzakladateľ spoločnosti Oracle Larry Ellison má kúpiť akcie Tesla vo výške 1 milión dolárov a upisovatelia dostanú možnosť nakúpiť ďalšie akcie v objeme až 300 miliónov dolárov. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index – 0,41%, S&P500 – 0,15%, NASDAQ – 0,14%.

Mário Jičinský, analytik spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.