S&P varovala Čínu, že môže znížiť jej rating, ak vláda prudko zvýši výdavky

dnes 20:16 -

Agentúra S&P Global varovala Čínu, že môže zhoršiť jej rating alebo jeho výhľad, ak vláda v snahe o zníženie ekonomických dôsledkov epidémie koronavírusu prudko zvýši výdavky.

S&P aktuálne hodnotí úverovú dôveryhodnosť Číny známkou A+. Výhľad ratingu je stabilný. "Väčšie nebezpečenstvo, ktoré by ohrozilo rating Číny, sa môže objaviť, ak sa vláda bude snažiť podporiť rast rozsiahlymi stimulačnými opatreniami," uviedla agentúra. Dodala, že to by mohlo viesť k zníženiu ratingu alebo zhoršeniu jeho výhľadu.

S&P odhaduje, že epidémia spomalí reálny rast čínskeho hrubého domáceho produktu (HDP) v tomto roku na 5 %. Pôvodne v tomto roku počítala s expanziou o 5,7 %. Tento negatívny vplyv však bude podľa agentúry len dočasný a v roku 2021 sa tempo rastu zrýchli na 6,4 %.