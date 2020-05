Kiež by bola ekonómia jednoduchá ako niektoré iné vedy

Zdroj: Fee

Foto: getty images

dnes 0:09 -

Dokázali sme úspešne vyslať rakety na mnoho miest v našom planetárnom susedstve. Tým sme ako ľudstvo preukázali schopnosť vyriešiť dostatok relevantných problémov. Ale mnohé hospodárske politiky spôsobujú viac škody ako pomoci a čím viac sa človek snaží tieto politiky kontrolovať, tým viac problémov s informáciami a implementáciou podkopáva možnosť ich účinnosti.

V zjednodušenom pohľade sú lety rakiet jednoducho vektorovým pridaním príslušných síl. A príslušné vzťahy na vytváranie raketovej sily sa riadia fyzikálnymi zákonmi a vzťahmi, ktoré sú stabilné a matematicky vyjadriteľné. Problém spočíva v presnom meraní potrebných informácií a riadení príslušných síl. Na rozdiel od toho existujú určité veci o ľudskosti a ich interakciách, ktoré tvoria základ pre ekonomické skúmanie. Ide o „jednoduchšie riešia“ ako sú interakcie v chémii a fyzike.

V technických vedách sa zameriavame na dosiahnutie už dohodnutých cieľov. To znamená, že riešenie nezhôd o cieľoch nie je hlavným obmedzením. Ekonomické interakcie medzi ľuďmi sú však poháňané skutočnosťou, že nesúhlasíme s takmer každým konkrétnym cieľom - čo konkrétne chceme a ako, kedy, kde, za koho atď. Nehovoriac o tom, kto by mal zaplatiť. Namiesto dosiahnutia dohodnutých cieľov sa ekonómia zameriava na riešenie kompromisov medzi protichodnými túžbami miliárd ľudí, a najmä na úlohu práva. A to je niečo celkom iné a komplikovanejšie než spoločná snaha dosiahnuť už dohodnutý cieľ. To je dôvod, prečo je názor, že „ak dokážeme poslať človeka na Mesiac, môžeme aj vyriešiť určitý sociálny problém“, zavádzajúci.





Mnohé riešenia problémov z oblasti technických vied zahŕňajú fyzické konštanty, ktoré určujú vzťahy, napríklad univerzálny gravitačný zákon a rovnice, ktoré sú stabilné a dokážu spoľahlivo predpovedať. A ako časom rástol výpočtový výkon a technológie sa rozvíjali, možnosti raketových inžinierov sa posúvali. Dokážu mať let oveľa viac pod kontrolou než kedysi.



Naopak ekonómia sa zaoberá ľuďmi, neexistujú také spoľahlivé konštanty a spoľahlivé rovnice, ktoré by presne opisovali vzťahy. Napríklad zákon dopytu hovorí, že ľudia chcú kúpiť viac za nižšie ceny, pri zachovaní úrovne iných podmienok. Ale nehovorí nám to, o koľko viac. A to sa mení, keďže ostatné veci, ktoré sa považujú za konštantné, sa v skutočnosti menia. V hospodárskych vzťahoch je v podstate nekonečné množstvo potenciálne „iných vecí“, z ktorých mnohé budú v čase neznáme alebo nezmerateľné, než oveľa menší počet premenných začlenených do raketových výpočtov. A pretože sa ľudia učia zo svojich skúseností, na rozdiel od molekúl, sa vzťahy v priebehu času menia. Ale nevieme presne, o koľko alebo ako rýchlo. Zvyšujúci sa výpočtový výkon tieto problémy riešiť nepomáha. Stále platí, že človek sa nemôže dostať od základných ekonomických princípov k účinnej kontrole spoločnosti.

Fyzika na pozadí raketového výskumu bráni aj príčinnej súvislosti cestovania v čase. Účinky nemôžu predchádzať príčinám. V hospodárskych vzťahoch to však často nie je pravda. Účinky sa začnú prejavovať hneď, ako ľudia začnú predvídať budúce udalosti, nielen bezprostredne po ich výskyte. Napríklad, firemné ceny akcií rástli predtým, ako Trump presadil daňové úľavy. Príčinná súvislosť teda môže celkom zaostávať v čase vďaka zmeneným očakávaniam, pričom pred príčinou sa prejavia určité účinky. Ďalej nemáme presný spôsob, ako merať množstvo zmien v týchto očakávaniach.

Vo fyzike je to, čo sa stane v reakcii, nezávislé na tom, čo si myslíte, že by sa malo stať. Fyzikálne zákony platia bez ohľadu na to, či ich očakávate. To, v čo tvorcovia politík a voliči veria, že nasadená politika dosiahne, zmení to, čo sa udeje. Aj keď tieto presvedčenia často nie sú v súlade s realitou (napr. vyššia minimálna mzda bude prínosom pre všetkých pracovníkov s nízkou kvalifikáciou).

Vo fyzike nie sú obavy o práva prvkov, ich porušovanie alebo otázky spravodlivosti. Právo je jadrom spoločenských interakcií, vlády, ktoré ho porušia, môžu čakať revolúciu. A na rozdiel od fyzikálnych vied, kde je cieľom presnosť, v spoločenských vedách je analýza často dosť nejasná a nekonzistentná.

Čo je výsledkom tohto všetkého?



Ekonómia nie je ako iné vedy. Úvahy a analógie s nimi sú v ekonómii často zavádzajúce. Friedrich Hayek napísal, "zaujímavou úlohou ekonómie je ukázať ľuďom, ako málo vedia o tom, čo si dokážu predstaviť." Inými slovami, ekonómia je veda, ktorej princípy a logika nám hovoria, prečo nemôžeme vedieť dosť na to, aby sme ovládali ľudí, aj keď vieme dosť na to, aby sme ovládali rakety.





Autorom je Gary M. Galles je profesor ekonómie na Pepperdine University.