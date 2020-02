Rast SR bude na úrovni 2,2 % v roku 2020 a 2,6 % v roku 2021

dnes 12:01 -

Ekonomický výhľad Slovenskej republiky na roky 2020 a 2021 je optimistickejší než pre Európsku úniu ako celok a pre eurozónu. Naznačili to vo štvrtok zverejnené zimné prognózy Európskej komisie (EK).

Prognóza exekutívy EÚ predpokladá, že rast hrubého domáceho produktu (HDP) eurozóny bude v rokoch 2020 a 2021 na úrovni 1,2 %, kým pre 27-člennú Úniu pre oba roky sa predpokladá mierny rast na úrovni 1,4 %.

Slovensko v roku 2020 by malo dosiahnuť rast HDP vo výške 2,2 % a o rok neskôr by rast mal byť na úrovni 2,6 %. To v tomto roku posúva Slovensko na ôsmu priečku najvyššieho rastu v eurozóne a na 13. priečku v EÚ. Najvyšší tohoročný rast očakáva Malta (4 %). V roku 2021 si Slováci polepšia ako štvrtá najviac rastúca ekonomika v eurozóne (spolu s Luxemburskom) a ôsma v rámci 27-člennej Únie.

Inflácia by mala na Slovensku dosiahnuť v tomto roku 2,5 % a na budúci rok 2,2 %, čo je najvyššie inflačné zaťaženie v eurozóne a tretie najvýraznejšie v EÚ.