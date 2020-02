Efekt polenia bitcoinu: Dajte si pozor na špekulantov a podvodníkov

Zdroj: topforex

Ak niekto po vlaňajších a predvlaňajších pádoch bitcoin už odpísal, mohol sa zmýliť. Najstaršia kryptomena totiž chytila aktuálne ​​druhý dych a celý rad investorov je presvedčený, že tento rok bude rekordný. Mnohí investori sa klasicky nepoučili a dnes sa správajú, akoby zabudli, že kryptomenové trhy patria k tým vôbec najrizikovejším. Historický vývoj nielen kurzu bitcoinu jasne potvrdzuje, že trhy s digitálnymi menami sú veľmi volatilné a mnohokrát stačí aj najmenší náznak neistoty a na trhu prevládne medvedia (negatívna) nálada, nasledovaná pádom ceny.

Toto riziko je podľa analytikov TopForex aktuálne aj v prípade tzv. halveningu, čo je najočakávanejšia udalosť roka 2020 na trhu kryptomien. Ide o formu aktualizácie systému, ktorá nastáva približne raz za štyri roky po vyťažení 210-tisíc blokov bitcoinov. V praxi to znamená, že rýchlosť, akou sa bitcoin ťaží, klesne na polovicu. Od polovice mája, kedy by malo polenie nastať, sa nesúlad medzi tempom rastu dopytu a ponuky na trhu s bitcoinami umocní. Výsledkom by mohol byť silný impulz k rastu jeho ceny, ktorý sa môže preniesť aj na ostatné kryptomeny vrátane lokálnych trhov. Je pritom možné, že investori svoje očakávania budúceho rastu ceny bitcoinu premietajú do svojich nákupov už teraz a po tzv. polení začnú, naopak, vyberať zisky. Takýto vývoj sa potom môže stať akcelerátorom pádu ďalších kryptomenových projektov.





Pozor na podvody, ktorých bude na jar tohto roku pravdepodobne viac

Okrem samotnej volatility je známym dlhodobým rizikom pre hodnotu kryptomien predovšetkým možná konkurencia zo strany nejakého nového, ešte atraktívnejšieho projektu. Napríklad veľmi sledovaná je príprava facebookovej libry. A, samozrejme, aj politické riziká spojené s možnou budúcou reguláciou.



Trh kryptomien a špecifických rizík pre Česko a Slovensko podľa analytikov TopForex ukazuje aj ďalšie riziká. Tie sa spájajú so samotnou technickou stránkou investovania do kryptomien. „V Českej aj Slovenskej republike v posledných rokoch vzniklo nemalé množstvo pochybných či dokonca podvodných subjektov, ktoré sa snažia neinformovaným investorom predať bezcenné tokeny. Často fungujú ako takzvaná Ponziho schéma,“ varuje hlavná analytička TopForex Olívia Lacenová. Ponziho schéma je vlastne pyramídová hra, ktorá sľubuje v krátkom čase vysoké výnosy.

„Títo „obchodníci s dažďom“ majú úlohu veľmi uľahčenú tým, že kryptomena z podstaty svojej definície nie je krytá žiadnou materiálnou hodnotou. Zjednodušene povedané, každá kryptomena sa opiera len o počítačový algoritmus. Ak už chce človek nakupovať kryptomeny, mal by tak robiť iba cez preverených sprostredkovateľov, ktorí sú vlastníkmi príslušnej licencie od niektorej z európskych centrálnych bánk,“ dodáva O. Lacenová