USA chcú dostať viac plynu do Európy, na trh, kde je Rusko dominantným dodávateľom

Rusko a EÚ sú úzko spojené z hľadiska dodávok plynu, a USA sa snažia získať lepší prístup na trh EÚ pre svoj skvapalnený zemný plyn (LNG). „Očakávame, že veľa krajín bude aj naďalej nakupovať plyn z Ruska," uviedol v utorok pre CNBC Frank Fannon, štátny tajomník USA pre energetické zdroje. „To je v poriadku, to je skvelé, pokiaľ je to založené na konkurenčnom modeli , kde existuje transparentnosť v stanovovaní cien, existuje dokonca aj trh: Ale nemôžete mať trh, ak máte jedného dodávateľa, to nie je trh, nie je tam žiadna konkurencia."



Rusko, ktoré je pre Európu najbližším energetickým gigantom a susedom, sa za posledné roky prirodzene vypracovalo na najväčšieho dodávateľa plynu, nedávno si túto pozíciu upevnilo projektmi plynovodov, ktorých cieľom je vývoz na kontinent zvýšiť.





Plynovod Nord Stream 2 vedie z Ruska do Nemecka cez dno Baltského mora a cez územia niekoľkých ďalších krajín. Je vo vlastníctve a bude ho prevádzkovať ruský energetický gigant Gazprom, ktorý v januári uviedol, že z dôvodu sankcií zo strany USA by mal dokončiť plynovod sám. Očakáva sa, že bude v prevádzke začiatkom roku 2021. Podľa Američanov plynovod spôsobí, že Európa bude svoje energetické potreby pokrývať menej bezpečne a že bude viac závislá od Ruska. EÚ a Rusko však americké sankcie odsúdili s tým, že si budú sami určovať vlastnú energetickú politiku.





Nemecká kancelárka Angela Merkelová uviedla, že je „proti extrateritoriálnym sankciám“ a Rusko uviedlo, že by mohlo dokončiť plynovod vo vlastnej réžii. Uviedla tiež, že sankcie zo strany USA sú protekcionistické a ich cieľom bolo iba zvýšenie predaja amerického plynu LNG v Európe, čo pre USA predstavuje obrovský potenciálny trh.

„Rusko vidí, čo sa deje v súvislosti s vývozom energie z USA. Vidí ceny plynu v USA, ktoré sú nesmierne nízke, sú veľmi konkurencieschopné a chystáme sa zdvojnásobiť našu vývoznú kapacitu LNG, takže sa obáva konkurencie. Pri viacerých zdrojoch vidia konkurenciu a sú tým znepokojení," uviedol Fannon.

Dodal, že hospodárska súťaž je pre európskych spotrebiteľov v konečnom dôsledku dobrá, pretože ceny plynu by klesli. „Ak existuje možnosť mať americké LNG alebo LNG z iných zdrojov, zmení sa vyjednávacia pozícia voči Rusom. Dnes má Rusko výhodu, že má možnosti dovážať. Videli sme to vo viacerých krajinách, kde cez noc Gazprom znížil clo za dovoz plynu v týchto krajinách,“ povedal Steve Sedgwick pre CNBC. „Chceme naďalej podporovať krajiny, aby boli otvorené diverzifikácii, budovali infraštruktúru potrebnú na prepravu energie po celej Európe a keď sa tak stane, aj keď sa rozhodnú nakupovať z Ruska v dlhodobom horizonte, budú na tom lepšie, pretože ich občania budú platiť menej.“