Nájsť zdroje na zdvojnásobenie prídavkov a trináste dôchodky bude veľmi náročné, tvrdí ministerstvo financií

Nájsť zdroje na prípadné zdvojnásobenie prídavkov na deti a zavedenie trinástych dôchodkov, ako to avizoval v utorok premiér Peter Pellegrini, bude podľa ministerstva financií veľmi náročná úloha. Rozpočet je totiž tento rok limitovaný aj výdavkovými stropmi, ktoré vláda schválila na základe zhoršeného rozpočtového vývoja v roku 2018 s cieľom vrátiť verejné financie na cestu k vyrovnanému rozpočtu. Uviedla to pre agentúru SITA hovorkyňa ministerstva financií Alexandra Gogová s tým, že rezort, ktorý vedie Pellegriniho stranícky kolega zo Smeru-SD Ladislav Kamenický, zatiaľ nepozná presný rozpočtový dopad spomínaných opatrení, pretože nie sú známe ich detaily. "Ministerstvo financií nepozná presné parametre pripravovanej legislatívy, preto nateraz nebudeme hovoriť o kvantifikácii a dopadoch predstavených opatrení. V prípade, že vláda návrhy schváli, bude ministerstvo financií v rámci možností rozpočtu hľadať zdroje na ich krytie,“ dodala.

Svojsky na avizované návrhy reagovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Tá totiž už vo svojom poslednom januárovom rozpočtovom semafore identifikovala vysoké riziko nesplnenia rozpočtových cieľov a možný deficit v tomto roku odhadla namiesto parlamentom schválených 0,5 % HDP až na takmer 1,8 % HDP. "Vzhľadom na avizované prijatie nových vládnych opatrení sa Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť aktuálne zaoberá technickým riešením pridania ‚čiernej farby‘ do rozpočtového semaforu,“ uviedla rada na sociálnej sieti.

O návrhu na zdvojnásobenie prídavkov na deti a zavedenie trinástych dôchodkov by mal podľa premiéra Pellegriniho rokovať už v stredu vládny kabinet. Prídavok na deti by sa mal od začiatku budúceho roka zvýšiť z 24,90 eura na 50 eur a trináste dôchodky by sa mali penzistom prvýkrát vyplácať už v decembri tohto roka. "Bude to znamenať 300 eur navyše na prídavkoch na deti na každé jedno dieťa," povedal predseda vlády. Strana Smer-SD chce následne iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej by poslanci tieto návrhy schválili v skrátenom legislatívnom konaní.

Zvýšenie prídavkov na deti si podľa Pellegriniho vyžiada približne 300 miliónov eur ročne a zavedenie trinástych dôchodkov zhruba 500 miliónov eur ročne, z ktorých treba odpočítať 160 miliónov eur, ktoré sa už vyplácajú na vianočné príspevky. "Som presvedčený o tom, že štát takéto výdavky zvládnuť musí," zdôraznil. O zámere zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu sú podľa Pellegriniho informovaní obaja koaliční partneri.

Predseda SNS Andrej Danko sa medzičasom vyjadril, že schôdzu podporí. Pridal pritom vlastný návrh na zrušenie diaľničných známok pre fyzické a právnické osoby. Opačný postoj však zaujala tretia koaličná strana Most-Híd, ktorá podľa predsedu Bélu Bugára zvolanie mimoriadnej schôdze nepodporí. Z predložených návrhov totiž podľa neho začína „cítiť populizmus u koaličných partnerov“. O návrhoch Smeru zaviesť 13. dôchodok a dvojnásobne zvýšiť rodinné prídavky šéf Mostu-Híd povedal, že môžu v rozpočte urobiť až „800-miliónovú dieru“, čo považuje za nezodpovedné.

Sloboda a Solidarita (SaS) v reakcii na návrhy Smeru na zdvojnásobenie rodičovských prídavkov a uzákonenie 13. dôchodku uviedla, že volebná korupcia, ktorú predvádza premiér Pellegrini a celý Smer, je nehoráznosť. "Svojimi návrhmi na zvýšenie rodičovského príspevku a presadenie 13. dôchodku ukázali populizmus najhrubšieho zrna, ktorým chcú zakryť svoje každodenné rozkrádanie. Smer sa však evidentne bojí, že vo voľbách si ľudia zvolia poctivých politikov, ktorí vytrhnú Slovensko z rúk korupčníkov a mafie. Uvedomujú si svoj koniec a ešte na poslednú chvíľu chcú využiť dane a štátne peniaze na zaplatenie vlastnej kampane. Navyše, je absolútne neprípustné, aby tu končiaca vláda takto hospodárila s peniazmi nás všetkých a nechávala tu za sebou spálenú zem. Vyzývame preto orgány činné v trestnom konaní, aby sa touto volebnou korupciou Smeru zaoberali,“ uviedla hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.