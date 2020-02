Inštitút Ifo predpovedá európskemu stavebníctvu výrazné spomalenie

dnes 15:01 -

Európsky stavebný sektor bude počas rokov 2020 až 2022 rásť priemerným tempom zhruba jedno percento ročne. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, o ktorom informoval v utorok nemecký inštitút Ifo. Medzi rokmi 2016 a 2019 stavebníctvo v 19 sledovaných európskych krajinách rástlo každý rok v priemere o 3 percentá. Podstatnú časť rastu v uplynulom období zabezpečila rezidenčná výstavba, uviedol Ludwig Dorffmeister, expert inštitútu Ifo pre stavebníctvo a realitné trhy.

V roku 2020 však tento segment stavebníctva smeruje k stagnácii a v budúcom roku k poklesu. Podstatnú časť rastu v nasledujúcich rokoch by tak mali zabezpečiť investície do verejnej infraštruktúry. Aj tam však aktivita viditeľne smeruje k spomaleniu, upozornil Dorffmeister. Celkovo ale podmienky v sektore zostávajú priaznivé vďaka dostupnému financovaniu vo verejnom a súkromnom sektore. Silný je tiež dopyt po investíciách do bytovej výstavby aj infraštruktúry. „Hospodárska klíma zostáva pozitívna, v posledných mesiacoch sa ale mierne zhoršila. Ďalšiemu rozvoju stále viac bráni prudký rast cien stavebných pozemkov a vysoká vyťaženosť kapacít v stavebnom priemysle,“ dodal analytik.

Útlm zasahuje aj krajiny ako Španielsko, Portugalsko alebo Taliansko, kde sa prehriate trhy vracajú do normálu. V prípade Španielska možno napríklad očakávať ďalšie spomaľovanie výstavby nových rezidenčných budov a v roku 2022 tento segment pravdepodobne klesne o zhuba dve percentá, uviedol Dorffmeister.