Koronavírus by ekonomiku Ruska nemal výrazne ovplyvniť

dnes 13:46 -

Šírenie nového koronavírusu z Číny nebude mať na rast ruskej ekonomiky mimoriadny vplyv. Povedal to v pondelok predseda ruskej Účtovnej komory Alexej Kudrin.

Podľa Kudrina sa koronavírus na raste ekonomiky odrazí, skresať by z neho však mal maximálne 0,2 percentuálneho bodu. "Tento faktor sa na tempe rastu ekonomiky do určitej miery odrazí, nie však výrazne. Očakávame tak 0,1 až 0,2 percentuálneho bodu," povedal Kudrin poukazujúc na rozsah, v akom by mal koronavírus skresať z rastu ruskej ekonomiky.

Kudrin predpokladá, že koronavírus ovplyvní najmä príjmy Ruska z predaja ropy do Číny, v ktorej dopyt po komodite klesá. "Zasiahne to najmä ropu, pričom v tomto smere vplyv zaznamenávame už teraz. To znamená ovplyvnenie príjmov, aj keď by sa dopyt po rope v Číne dostal v neskoršom období roka na pôvodnú úroveň," dodal šéf Účtovnej komory.

Predpokladá však, že dopyt sa ani ku koncu roka na pôvodnú úroveň nevráti a za minulým rokom bude aj v neskoršom období zaostávať. "To sa odrazí na cenách a príjmoch pre našu krajinu," povedal. Napriek tomu má Rusko podľa neho šancu tempo rastu ekonomiky aj zrýchliť. Možnosti ponúkajú iné sektory hospodárstva, záleží od vlády, či tieto možnosti využije, dodal Kudrin.