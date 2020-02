Stávka na akcie úspešných firiem: Podnikanie do značnej miery súvisí so šťastím

Zdroj: theconversation

Foto:getty images

dnes 0:13 -

Nová kniha poskytuje systematické dôkazy o tom, aké zohráva šťastie pri nadmerných výkonoch rozhodujúcu úlohu. A to nielen v podnikaní, ale aj v hudbe, filme, vede a profesionálnom športe. Kľúčovým zistením je, že náskok je možné získať tým, že sa bude venovať väčšia pozornosť „druhému najlepšiemu“.

Pozrime sa na hudobný priemysel. Ak má nová skupina alebo hudobník hit v 20-ke najlepších, malo by to znamenať, že sa hudobné vydavateľstvo okamžite pokúsiť s ním kontrakt. Ako však ukázala analýza 8 297 umelcov z US Billboard 100 od roku 1980 do roku 2008, nie je to vôbec tak. Šéfovia hudobných vydavateľstiev sa namiesto toho snažili získať tých, ktorí dosiahli v hitparáde pozície medzi 22. a 30. priečkou , čo sú druhí najlepší.





Spoločným rysom mnohých umelcov, ktorí sa umiestnili v na popredných pozíciách, je to, že sa tešili z „úteku“. Klasickým príkladom je Gangnam style od kórejského umelca PSY. Hudobné video sa stalo virálnym, nikto nič také nepredvídal. Takýto výsledok vyžadoval mimoriadne šťastie, úspech PSY bol ohromný. V skutočnosti umelci, ktorí sa umiestnia v rebríčku TOP 20, pravdepodobne ich ďalší singel dosiahne v priemere 40. až 45. priečku, pričom pravdepodobnosť úmerne klesá k priemeru viac ako v prípade ich kolegov s nižšou výkonnosťou.

Tí, ktorí sa umiestnia medzi 22. a 30. priečkou, majú najvyššie hodnotenie pre predpokladanú úspešnosť svojho ďalšieho singlu. Ich menej výnimočné výkony naznačujú, že ich úspechy závisia menej od šťastia a vďaka čomu sú ich výkony spoľahlivejším prediktorom ich zásluh, ako aj budúcich výkonov. Medzi nimi nájdu šéfovia hudobných vydavateľstiev skryté drahokamy.

To isté sa deje v obchodnom svete. Napríklad najrýchlejšie rastúce firmy, napríklad tie, ktoré sú na zozname 100 najrýchlejšie rastúcich spoločností v rebríčku Fortune, zvyčajne priťahujú najväčšiu pozornosť médií, investorov a imitátorov. Výsledky opäť ukazujú, že miera rastu firiem počas nasledujúcich rokov je takmer náhodná, ale môže dôjsť k systematickému efektu „menej je niekedy viac“.





Firmy s najvyššou súčasnou mierou rastu (viac ako 34 % ročne) majú teda budúci rok výrazne nižšie očakávané tempo rastu ako firmy s vysokou, ale menej extrémnou súčasnou mierou rastu (medzi 32 % až 34 % ročne). To naznačuje, že špičkoví hráči majú nielen väčšie šťastie ako ostatní, ale tiež sa ich budúcnosť predvída ťažšie.

Predaj problematickej myšlienky, že sa máme učiť od najúspešnejších, naďalej prosperuje. Veľa obchodných bestsellerov zdieľajú rovnaký model. Najprv si vyberte niekoľko úspešných firiem, ktoré prekonávajú ostatné a dosiahnu excelentný výkon. Potom analyzujte zdieľané postupy týchto firiem od ich prechodu z „dobrej na skvelú“ a tieto praktiky si osvojte ako zásady v rámci úsilia stať sa vynikajúcim. Výzvou je, že výnimočné výkony, ktoré sa v týchto bestselleroch vyskytujú, zvyčajne nie sú tie posledné. Pozrime sa na 50 firiem z troch najobľúbenejších obchodných bestsellerov. Výskum ukázal, že napriek významným zlepšeniam týchto spoločností (na ceste od dobrých po výborné) sa neskôr objavovali systematické sklamania. Z 50, 16 nakoniec skrachovalo do piatich rokov po vydaní knihy a 23 spadlo do priemeru, nedostali sa do indexu S&P 500, ktorý predstavuje priemerné očakávanie výkonnosti 500 najväčších verejných spoločností v USA.

Iba päť zo zvyšných 11 firiem si udržalo podobnú úroveň dokonalosti v porovnaní s obdobím, kedy sa ako príklad uvádzali v knihe. To, čo sa stalo potom, už zjavne nepripomína trvalý úspech, ale silnú regresiu do priemeru.



Dá sa povedať, že dnes tak populárny „vzorec úspechu“, ktorý sa uvádza v médiách aj v rámci vzdelávania, je do istej miery zavádzajúci. Neustále rastie počet zoznamov, v ktorých sú zastúpené najvýkonnejšie firmy, najvýkonnejší generálni riaditelia a najúspešnejší podnikatelia. Jedným z možných dôvodov môže byť zásadný paradox v ľudskom správaní: čím je svet neistejší, tým viac ľudí hľadá a spolieha sa na zdanlivo určité riešenia a silných vodcov.

Výskum a vzdelávanie v oblasti riadenia by sa mali zamerať na teórie, ktoré môžu podnikateľom pomôcť stať sa „kompetentnými“, a nie na teórie, ktoré sa zameriavajú na to, ako sa dobrej formy stane väčšia. Súčasné teórie riadenia firmy sa ale zameriavajú práve na druhú možnosť, hoci je jasné, že takto definovaný úspech je často predovšetkým vecou šťastia. Ale odkaz na šťastie je vo výskumoch zriedkavý. Z prehľadu použitia slovíčka šťastie vo vedúcich časopisoch vyplýva, že ho uvádzajú iba 2 % článkov. Máme veľa návodov, ktoré pomáhajú robiť menšie chyby v podnikaní a každodennom živote, ale len málo informácií nás môže naučiť, ako sa stať mimoriadne úspešným.

Napodobňujeme tých najúspešnejších. Ale ak najúspešnejší v moderných spoločnostiach už nie sú spoľahlivým meradlom, pri prehliadaní tohto nesúladu vidíme, že naďalej odmeňujeme najlepších za to, že majú šťastie a zväčšujeme tým nerovnosť. Najímanie „hviezd“ alebo kopírovanie praktík najúspešnejších vedie nielen k predpovedateľnému sklamaniu, ale aj k podvádzaniu, pretože neexistuje spôsob, ako by sa dalo replikovať ich mimoriadne šťastie. Podnikateľský svet musí vyvážiť výnimočnú výkonnosť a oveľa presvedčivejšie sa zamerať na účinky šťastia a výhod druhého alebo najlepšie tretieho alebo štvrtého v poradí. Slepá viera v úspešnosť posilňuje mýtus o meritokracii a podnecuje k podvodom.



Autorom je Chengwei Liu, docent stratégie a behaviorálnej vedy na University of Warwick.