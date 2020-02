Mesto Bojnice chce sprevádzkovať TIK, zatvorená je viac ako rok

dnes 11:16 -

Samospráva Bojníc plánuje otvoriť turisticko-informačnú kanceláriu (TIK). Služby pre návštevníkov mesta tam majú zabezpečovať nezamestnaní cez projekt úradu práce v rámci nového odboru mestského úradu. Kancelária v centre cestovného ruchu na hornej Nitre je zatvorená viac ako rok, a to vrátane minuloročnej letnej turistickej sezóny.

"TIK bude sprevádzkovaná od 1. marca, v súvislosti s tým vytvoríme nový referát cestovného ruchu pod správnym oddelením na mestskom úrade," povedal prednosta mestského úradu Daniel Palacka.

Samospráva chce referát obsadiť nezamestnanými. "V súčasnosti úrad práce ponúka možnosti, ako prefinancovať časť celkovej ceny práce prostredníctvom projektov. Primárne sa zameriavame na túto možnosť, hľadáme mladých ľudí, ktorí sú jazykovo zdatní," priblížil prednosta.

Mesto chce podľa neho výhľadovo zamestnať troch pracovníkov, v súčasnosti má uzatvorenú zmluvu s jedným, počas ďalších mesiacov chce obsadiť ďalších dvoch. "Počas najväčšej sezóny sa budeme snažiť TIK posilniť aj prostredníctvom absolventskej praxe a dobrovoľníkov," doplnil.

Radnica vyčlenila v rozpočte mesta na tento rok financie na technicko-materiálne zabezpečenie TIK a mzdové náklady. Referát, ktorý vznikne pod správnym oddelení úradu, sa bude zaoberať i rozvojom cestovného ruchu a spolupracovať so subjektmi na území mesta.

TIK zostala zatvorená od novembra 2018 po tom, čo predchádzajúci nájomca vypovedal zmluvu. Mestskí poslanci sa otázkou prevádzkovania informačného bodu pre turistov zaoberali opakovane. Jedným z riešení malo byť, že by ho prevádzkovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horná Nitra-Bojnice. Tá to však odmietla. Mesto už dlhšie hľadá nájomcu i do penziónu, ktorý je súčasťou budovy TIK.