Nemecko plánuje zvýšiť mzdy opatrovateliek o 60 percent, hrozí ich odliv zo Slovenska

Nemecko plánuje budúci rok radikálne a plošne zvýšiť mzdy opatrovateliek o 60 percent. Na Slovensku preto reálne hrozí, že sa nebude mať kto postarať o našich seniorov a odkázaných občanov. Uviedol to v pondelok na tlačovej besede predseda Dobrej voľby Tomáš Drucker. „Situácia je viac než alarmujúca. Ak nebudeme nasledovať príklad ostatných, budeme čeliť ďalšiemu masívnemu odlivu opatrovateliek zo Slovenska. Zariadenia sociálnych služieb tak ostanú bez pracovných síl a v poradovníkoch bude čakať ešte viac odkázaných občanov,“ uviedol Drucker.

Ako ďalej dodal, bude hľadať podporu všetkých relevantných politických strán na zlepšenie podmienok pre pomáhajúce profesie, ako sú opatrovateľky či zdravotnícki pracovníci a bude nevyhnutné zabezpečiť finančné prostriedky predovšetkým na rast miezd, aby sme nemuseli čeliť ďalšiemu odlivu tejto veľmi potrebnej pracovnej sily do zahraničia. „Slovensko už niekoľko rokov zápasí s odchodom ľudí do zahraničia. Krajiny západnej Európy si uvedomili, čo so sebou starnutie populácie prináša a vytvárajú také pracovné podmienky, ktorými dokážu prilákať kvalifikovaných pracovníkov a odborníkov z krajín strednej Európy. Často ide o profesie, ktoré sú aj u nás veľmi ohrozené v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb. Našinci tak častokrát prijímajú aj nižšie kvalifikované pozície, na akých pracovali pred odchodom za hranice,“ doplnil Drucker.

Slovensko podľa Druckera dlhodobo bojuje s dvomi závažnými faktami. Jedným je neúprosné starnutie populácie, tým druhým je nedostatok financií a pracovných síl v systéme poskytovania dlhodobej starostlivosti. Už dnes nám chýba sedemtisíc opatrovateliek a pre poskytovateľov je veľmi ťažké spĺňať zákonom stanovené počty zamestnancov na počet odkázaných v zariadení. Pritom v poradovníku je až 9 600 odkázaných, ktorí by mali dostávať odbornú pomoc, no nedostávajú ju. Nehovoriac o tom, že o desať rokov bude na Slovensku o 64 percent ľudí nad 85 rokov viac, ako je tomu v súčasnosti.

„Vláda mala konať už pred niekoľkými rokmi. Mala plánovať zvyšovanie finančných a ľudských zdrojov do dlhodobej starostlivosti a zabezpečiť finančnú stabilitu všetkých poskytovateľov sociálnych služieb. Urobila pravý opak. To, čo dnes dáva ministerstvo na najvyšší stupeň odkázanosti je zhruba toľko, koľko dostával odkázaný človek pred desiatimi rokmi, teda prijatím zákona exministerky Viery Tomanovej,“ uviedla členka predsedníctva a odborníčka Dobrej voľby na sociálnu oblasť Anna Ghannamová.

Ostatné krajiny Európy sa podľa Ghannamovej na zmenu demografie pripravujú. Hodinová mzda opatrovateľky v Nemecku bude od júna 2021 minimálne 15 eur, čo im prinesie mesačný zárobok približne 2 300 eur bez príplatkov. V porovnaní s týmto je priemerná hrubá mzda opatrovateliek na Slovensku približne 700 eur mesačne, na východnom Slovensku neraz aj minimálna mzda. Rovnako musela zakročiť aj vláda v susednom Česku. V roku 2017 zvýšila platy opatrovateliek o 33 percent a keď minulý rok začali odchádzať opatrovateľky zo sociálnych služieb za vyššou mzdou do obchodných reťazcov, vláda dala poskytovateľom sociálnych služieb okamžite mimoriadnu dotáciu, aby mohli zvýšiť mzdy opatrovateliek o 60 eur mesačne a to isté idú urobiť na budúci rok.

„Je dôležité, aby vážnosť situácie pochopili všetky strany naprieč politickým spektrom. Musíme si uvedomiť, že na Slovensku nemáme koaličných a opozičných odkázaných občanov. Máme občanov, ktorí potrebujú pomoc od štátu a nás všetkých,“ dodal Drucker.