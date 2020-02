dnes 15:16 -

Podiel ekologickej plochy v poľnohospodárstve na Slovensku dosahuje zhruba 10 %. Vyplýva to z najnovších údajov, ktoré zverejnil štatistický úrad Európskej únie (EÚ) Eurostat. Celková ekologická plocha na Slovensku predstavovala v roku 2018 približne 190 tisíc hektárov, čo zodpovedá 9,9 % z celkovej využívanej poľnohospodárskej plochy v krajine. To predstavuje nárast o 15 % medzi rokmi 2012 a 2018. Celková ekologická plocha v Európskej únii (EÚ) bola v roku 2018 až 13,4 milióna hektárov, čo zodpovedá 7,5 % z celkovej využívanej poľnohospodárskej plochy. To predstavuje nárast o 34 % medzi rokmi 2012 a 2018.

Medzi členskými štátmi EÚ boli krajinami s najväčším podielom ekologickej plochy v roku 2018 Rakúsko (24,1% z celkovej využívanej poľnohospodárskej plochy), Estónsko (20,6 %) a Švédsko (20,3 %). Nasledovali ich Taliansko (15,2 %), Česko (14,8 %), Lotyšsko (14,5 %), Fínsko (13,1 %), Slovinsko (10,0 %). V zostávajúcich členských štátoch EÚ bol podiel ekologickej oblasti nižší ako 10 %, pričom najnižší podiel bol zaznamenaný na Malte (0,4 %), Rumunsku (2,4 %), Bulharsku, Írsku a Spojenom kráľovstve (každý s 2,6 %).

Celková ekologická plocha v poľnohospodárstve je súčtom konvertovanej oblasti a certifikovanej oblasti. Predtým, ako bude oblasť certifikovaná ako ekologická, musí prejsť procesom premeny, ktorý môže v závislosti od plodiny trvať dva až tri roky.

Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.