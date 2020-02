Päť druhov sporiteľov na dôchodok: Do ktorej kategórie patríte vy?

Zdroj: awealthofcommonsense;abnormalreturns

O dôležitosti úspor na dôchodok sa už toho napísalo veľa. Napriek tomu, existuje stále celkom veľká skupina ľudí, ktorý pred problematikou strkajú hlavu do piesku. Vezmime si núpríklad také zvýšenie platu. To sa najčastejšie premietne do zvýšených výdavkov jednotlivca. Ide o jav známy ako dotvarovanie životného štýlu, postupné zvyšovanie životnej úrovne jednotlivca. Tento efekt môže ohroziť dôchodkové plány, pretože existujúce úspory a iné bežné dôchodkové aktíva sú relatívne pevné. Veľa ľudí si ale pri zvýšení mzdy svoje úspory nenavršuje. Pritom úspora do budúcnosti je zriedka zlý nápad. To neznamená, že by ste si nemali užiť svoj novonadobudnutý príjem. Znamená to iba inteligentné vyváženie týchto konkurenčných potrieb. Luxusný tovar či niečo iné, po čom túžite, z dlhodobého hľadiska pravdepodobne pocit šťastia neznásobí. Na veciach predsa nezáleží, koho zaujíma, aké auto šoférujete? Pre váš pokoj je dôležitejšie poznanie, že investujete do svojej budúcnosti. Vaša budúcnosť sa vám za to poďakuje.



Existuje 5 druhov sporiteľov na dôchodok.

Príliš zaneprázdnený šetrič

Táto skupina dobre vie, že je potrebné šetriť, ale vždy má po ruke dobrý dôvod na odloženie. Vždy si hovoria, že začnú šetriť, keď na tom budú lepšie a budú lepšie pripravení.

Šetrič neznalec

Sú to väčšinou ľudia, ktorí začínajú šetriť, ale nemajú tušenie, čo robia, a tak sa aspoň snažia. Dobrou správou je, že keď sú títo šetriči mladí, najdôležitejšie nie je veci rozumieť, ale osvojiť si potrebné šetriace návyky. Dovzdelávať sa v podrobnostiach sa dá aj za chodu.

Usilovný šetrič

Táto skupina pravidelne dokáže ušetriť slušné percento svojich príjmov a spravidla má nastavené svoje finančné prostriedky na správnu cestu.

Neskoro prebudený šetrič

Sú to ľudia, ktorí v pokročilom veku zistili, že im štátom vyplatená dávka na dôstojný život postačovať nebude a začali si peniaze odkladať. Táto skupina je dosť veľká.

Superšetrič

Ide si za svojim cieľom byť finančne nezávislý a odísť predčasne do dôchodku. Sú to ľudia, ktorí najčastejšie rozdávajú rozumy ako sa im to podarilo dosiahnuť v nízkom veku, najčastejšie prostredníctvom blogov. Zaujímavé je, že myšlienkou predčasného odchodu do dôchodku v´daka finančnej nezávislosti sa zaoberá čoraz viac mileniálov.

Bohužiaľ, treba dodať ešte jednu skupinu. Je to tá časť populácie, ktorá nemôže šetriť, alebo jednoducho nešetrí. Táto skupina sa pravdepodobne bude pri financovaní svojho dôchodku až priveľmi spoliehať na sociálne zabezpečenie. Sú to ľudia s nízkou finančnou gramotnosťou, ktorí pred možnými ekonomickými problémy zajtrajška zatvárajú oči. Nezaujíma ich možné zúročenie peňazí, ani príspevky, ktoré by mohli získať v prípade sporenia. Sporiť predsa dokáže každý, stačí sa prikrývať perinou na akú máte, sledujte svoje výdavky, poznáte silu zloženého úroku. Skutočne? Kiež by to bolo také ľahké.

Áno, tieto veci môžu byť dôležité, ale vo vašom civilnom aj finančnom života zohrávajú veľkú úlohu okolnosti. To neznamená, že znevýhodnení ľudia nemôžu mať svoje financie v poriadku, alebo že zvýhodnení sú na tom finančne vždy lepšie. Znamená to len, že niektorí ľudia to majú ľahšie ako ostatní.

„Z dôvodu nižších príjmov si mnohí Slováci nevedia mesačne niečo ušetriť navyše. Napriek tomu podľa našich údajov dokážu v priemere Slováci dať bokom 65 eur mesačne. Komplikovanejšie je to v prípade slobodných žien a matiek, prípadne otcov, ktorí sú na starostlivosť o dieťa sami. Patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, ktorí nevedia čeliť nečakaným finančným výdavkom, ako je napríklad pokazená práčka či auto. Slobodné matky či otcovia častokrát s ťažkosťami zvládajú finančne utiahnuť mesačné výdavky, ak majú malé dieťa, ktoré je z pohľadu financií najnáročnejšie. Naopak najlepšie v tomto prípade zvládajú nečakané finančné výdavky rodiny, kde sú rodičia s dvoma deťmi, ktorí, pochopiteľne, majú dokopy aj vyšší mesačný príjem,“ doplnila Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

Tu je 5 premenných, ktoré majú vo všeobecnosti najväčší vplyv na vaše dôchodkové úspory:

koľko zarobíte

kedy začnete sporiť

miera úspor

termín odchodu do dôchodku

miera návratnosti

Posledný bod sa týka tých, ktorí svoje prostriedky investujú. Zároveň je jediným, ktorý väčšinou nemáte pod kontrolou.

Charley Ellis sa vo svojej knihe Falling Short: The Coming Retirement Crisis and What to Do About It, venuje štúdii, ktorá sa zameriava na to, ako môžete tieto premenné využiť vo svoj prospech, najmä ak nemáte v dôchodkovom sporení tie najlepšie pribežné výsledky.

Ellis predpokladá, že musíte mať náhradu za 75 % svojho príjmu pred odchodom do dôchodku. Následne uvádza rozdiely v miere úspor v závislosti od toho, kedy začnete vytvárať tento dôchodkový fond a kedy odídete do dôchodku.

odchod do dôchodku

vo veku štart sporenia na dôchodok vo veku 25 rokov 35 rokov 45 rokov 62 rokov 17 % 29 % 56 % 65 rokov 12 % 19 % 35 % 67 rokov 9 % 14 % 25 % 70 rokov 5 % 8 % 14 %

Ellis píše, že dátum štartu sporenia a dátum odchodu do dôchodku sú veľmi dôležité, pretože čas je premenná, ktorá aj v tomto prípade zohráva podstatnú rolu. Ak začneme so šetrením vo veku 25 rokov, a nie vo veku 45 rokov, dokáže to znížiť požadovanú mieru ročnej úspory približne o dve tretiny. A odloženie odchodu do dôchodku zo 62 na 70 rokov znižuje požadovanú ročnú mieru úspor o viac ako dve tretiny - zo 17 percent na 5 percent (alebo z 29 percent na 8 percent pre tých, ktorí začínajú sporiť vo veku 35 rokov alebo z 56 percent na 14 percent pre tých, ktorí začínajú vo veku 45 rokov). Ak si to zrátame, začať sporiť vo veku 25 rokov a pracovať do sedemdesiatky v porovnaní so začiatkom sporenia v 45-ke a odchodom do dôchodku vo veku 62 rokov, znamená zníženie požadovanej ročnej miery úspor o 10!

Dáva to zmysel, čím skôr začnete šetriť, tým nižšia bude vaša potrebná miera úspor, pretože svoje zohrá zložené úročenie. Ale čo ľudia v strednom veku, alebo mladí, ktorí si jednoducho nemôžu dovoliť šetriť kvôli svojej finančnej situácii? Podľa prieskumu 365.bank nesporí 40 % Slovákov. Viac šetriť pritom nemusí znamenať začať si všetko automaticky odriekať . Niekedy stačí aj malá zmena správania sa. "Každú kúpu by sme si mali premyslieť a naplánovať. Napríklad za potraviny minie podľa Štatistického úradu SR Slovák ročne 900 eur, čo je pri trojčlennej rodine 2700 eur za rok. Podľa prieskumu OSN pritom ľudia vyhodia až 30 % potravín. Predtým, ako sa vyberieme na nákup potravín, si spravme zoznam toho, čo potrebujeme dokúpiť, a postupujme podľa neho," radí hovorkyňa banky Linda Valko Gáliková. Rovnako by sa podľa nej mali plánovať aj nákupy oblečenia, elektroniky a ďalších tovarov. Dôležité podľa Gálikovej je aj pravidelné sporenie, pričom možno začať od malých súm. Bez nasporených peňazí je zrejmé, že budete musieť dlhšie pracovať a menej času strávite na dôchodku. To by ale mala byť posledná možnosť na dosiahnutie úrovne finančného pohodlia na zaslúženom odpočinku.