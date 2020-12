Drahšie než si myslíte: Bezplatné wi-fi v nákupných centrách nie sú celkom zadarmo

Zdroj: vox

Foto: getty images

dnes 0:14 -

Je zrejmé, že ak si na internete prezeráte nejaký druh vecí, na základe histórie prehliadania je vám ponúkaná reklama. Ale ako je možné, že po návšteve kamennej predajne vám na e-mail chodia upozornenia na výhodné nákupy? Ako sa vaše off-line nákupné zvyklosti dostali do vášho on-line života? Ukazuje sa, že aj kamenné obchody sú rovnako dobré v sledovaní, všetko to začína telefónom.

Prostredníctvom vášho mobilného zariadenia, ktoré máte vždy pri sebe, môžu firmy potenciálne zistiť, ktorý z ich produktov uprednostňujete, ktoré webové stránky navštevujete, demografické informácie, ako je pohlavie a vek, aj vašu poloha, a ešte oveľa viac. A majú možnosť robiť niektoré vecí bez toho, aby vás požiadali o súhlas alebo vôbec priznali, že to robia. Toto by ste mali vedieť skôr, ako a rozhodneme stiahnuť si aplikáciu obchodu alebo sa prihlásiť do bezplatnej siete wi-fi siete ponúkanej v obchodoch.

V súčasnosti ponúka veľa maloobchodníkov rôzne nákupné aplikácie. Tieto mobilné aplikácie často ponúkajú používateľom exkluzívne ponuky tovaru alebo umožňujú objednať si tovar skôr, ako sa objaví na pultoch predajní. Keď však využijete tieto služby, možno si nebudete vedomí toho, čo ste práve ponúkli na oplátku. Dali ste možnosť byť aktívne sledovaní.





Wi-fi pripojenie sa môže zdať pohodlným spôsobom prístupu na internet bez míňania si dát z paušálu. V obchodoch je to zvyčajne prístup cez portál, teda stránku, ktorá sa objaví pri prvom pokuse o pripojenie. Zvyčajne vás požiada o zadanie osobných údajov, napríklad e-mailovú adresu, a potvrdenie, že súhlasíte so zmluvnými podmienkami. Keď sa prihlásite do siete prostredníctvom takéhoto portálu, neposkytujete iba osobné údaje, ktoré ste zadali na stránke. Tieto informácie pripájate k množine údajov, ktoré o vás zhromažďuje obchod, a udeľujete obchodu povolenie na použitie týchto údajov spôsobmi, ktoré si nemusíte uvedomovať. Ak ste na prihlásenie do služby použili svoj profil na sociálnej sieti, možno ste práve prezradili o sebe všetko, od celého mena po svojho zamestnávateľa.

Vaše wifi pripojenie môže dať obchodom informácie o polohe, kde sa väčšinou zdržiavate, koľko času ste strávili pohľadom na tenisky, ktoré si nemôžete dovoliť. Obchody budú vedieť, ktoré webové stránky ste si pozerali, keď ste boli pripojení k ich službe, a môžu do prehliadača nainštalovať súbory, ktoré vás budú sledovať na internete dlho potom, čo ste priestory obchodu opustili.

História prehľadávania sa dá použiť na odhad demografických údajov - vek, príjem, náboženstvo, politické sklony… Tieto údaje môžu byť použité na zacielenie reklám alebo sa dajú kombinovať s inými dátovými tokmi. Dôležité sú aj vaše off-line aktivity v obchode. Maloobchodníci môžu tieto údaje prepojiť s vašou on-line identitou, čo im umožňuje umiestňovať reklamy na tenisky, ktoré si nemôžete dovoliť, po celom internete.





Ak používate mobilnú aplikáciu firmy, poskytujete jej ešte viac informácií. Aplikácia Target povzbudzuje používateľov, aby poskytovali osobné informácie o sebe, robili nákupné zoznamy, skenovali čiarové kódy tovaru, aby tak zistili, či sú nejaké ponuky k dispozícii, a tieto ponuky si uplatnili naskenovaním čiarového kódu do aplikácie. Aplikácia Macy vám umožňuje nahrať fotografiu vašej tváre, aby ste „vyskúšali“ rôzne kozmetické výrobky. Aplikácia H&M vám umožňuje nahrávať fotografie oblečenia, ktoré sa vám páči, a potom ich porovnávať s podobnými ponukami H&M.

Tieto aplikácie vás však môžu sledovať aj menej nápadne, prostredníctvom bluetooth. Ak máte vo svojom zariadení nainštalovanú aplikáciu obchodu, predajňa vysiela signály a aplikácia potom vie, kde sa v obchode nachádzate, a pošle vám informácie špecifické pre dané miesto. Ale to tiež znamená, že aplikácia môže sledovať váš pohyb. To všetko sa používa na to, aby mali firmy presné informácie o svojich zákazníkoch a uľahčili im ich oslovovať pri uvádzaní nového tovaru na trh. Pomáha to kamenným predajniam vyrovnať sa s konkurenciu e-shopov.



Treba priznať, že na druhej strane dokážu zákazníkovi tieto technologické vymoženosti aj pomôcť. Nielen poskytnutím bezplatnej wi-fi, ale aj v podobe zľavových kupónov zaslaných cez aplikáciu, alebo oznámení o spustení predaja tovaru, o ktorý by ste pravdepodobne mali záujem. Možno si vďaka kupónom teraz môžete tie vytúžené tenisky dovoliť.

Možno ste o takomto sledovaní ešte nikdy nepočuli, nie je to však žiadne tajomstvo. Portály a aplikácie zvyčajne akceptujú pravidlá ochrany osobných údajov, nezabúdajú uviesť, aké údaje zhromažďujú a čo s týmito informáciami robia. V niektorých prípadoch je to celkom jednoznačné, inokedy nie. Ale stojac uprostred obchodu asi čítanie týchto podmienok pred prihlásením sa na wi-fi nie je niečo, čím by sme sa mali záujem obťažovať.





Ak teda nechcete, aby o vás firmy vedeli viac, jednoducho sa nemôžete prihlásiť na bezplatnú wi-fi a sťahovať si ich mobilné aplikácie. Nie, to nestačí. Maloobchodníci totiž používajú na sledovanie vášho mobilného zariadenia a teda aj vás, rôzne senzory wifi a bluetooth, bez toho, aby ste sa niekam museli prihlasovať. Bez toho, aby vás žiadali o povolenie. Hovorí sa tomu „pasívne sledovanie“.

Čokoľvek, čo sa pripája na internet, má svoju MAC adresu, čo je v podstate sériové číslo jedinečné pre dané zariadenie, ktoré nemožno zmeniť. Pretože MAC adresa je pridelená vášmu zariadeniu, ale nie priamo vám, považuje sa za „informáciu umožňujúce identifikáciu osôb“. To znamená, že je možné priraďovať MAC adresy zariadenia k identifikácii jeho vlastníka tak, že sa porovnajú informácie z iných zdrojov. Tieto informácie sú oveľa osobnejšie, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Napríklad GoGoGuest, ktorý poskytuje portálové služby pre rôzne firmy, vo svojej politike ochrany osobných údajov uvádza, že môže prepojiť MAC adresu používateľa a všetky informácie, ktoré získa z tejto adresy, s osobnými informáciami poskytnutými používateľom zariadenia, napríklad e-mailom, či adresou. Tieto údaje potom môžu skombinovať s informáciami o vás, ktoré získajú z iných zdrojov, napríklad od sprostredkovateľov údajov tretích strán.

Firma, v tomto prípade obchod, sa ale vo všeobecnosti nezaujíma o vás, ako o jednotlivca. Pasívne sledovanie je o získavaní súhrnných údajov, napríklad o tom, ktoré oblasti obchodu sú populárnejšie ako ostatné, kedy je na danom mieste počas dňa najväčší ruch, alebo dokonca o tom, koľko ľudí okolo obchodu prejde bez toho, aby vôbec vstúpili dovnútra. Stačí ak sú v dosahu jedného zo senzorov.







Internetové obchody sa správajú podobne, ale ak sa pohyb vo fyzickom svete sleduje prostredníctvom zariadenia vo vrecku, môže to byť viac znepokojujúce. Je dôležité mať na pamäti, že to, že maloobchodníci vás môžu sledovať, ešte neznamená, že to aj robia.

Po prečítaní zmluvných podmienok a pravidiel ochrany osobných údajov internetového portálu alebo aplikácie si možno budete myslieť, že výhody aktívneho sledovania prevažujú nad ich negatívnymi stránkami. Ak si to ale nemyslíte, znemožnenie aktívneho sledovania je veľmi jednoduchá: neprihlasujte sa, nepoužívajte w-fi v obchodoch a nesťahujte a neinštalujte si ich aplikácie. Zrušenie pasívneho sledovania je o niečo zložitejšie. Niektoré portály anonymizujú MAC adresu, čím bránia priradeniu k ďalším informáciám, ktoré by ste mohli poskytnúť pri budúcich návštevách. A niektoré zariadenia posielajú náhodne vybrané MAC adresy, čo znamená, že ani portál, ani firma by nemali poznať tú skutočnú. Tieto opatrenia však nie sú spoľahlivé, nebránia sledovaniu úplne a nemusí ich ponúkať obchod ani vaše zariadenie.





Vypnutie wi-fi a bluetooth je najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť sledovaniu maloobchodníkov, ale to neznamená, že vás nesleduje aj niekto iný. Ako bolo vlani medializované, Google mal možnosť sledovať zariadenia s Androidom prostredníctvom senzorov s rozhraním bluetooth, aj keď sa zdá, že bluetooth bol vypnutý (na to, aby vás takto mohli sledovať ste museli mať nainštalovanú mobilnú aplikáciu obchodu). Aj mobilní operátori predávajú firmám „informácie“ na základe vášho správania sa v ich sieťach. Štatistiky sa týkajú skôr skupín ľudí ako jednotlivcov.



Vďaka tomu čo dnes vieme, je len jediný zaručený spôsob, ako sa skutočne vymaniť zo sledovania prostredníctvom vášho mobilného zariadenia: vypnúť ho (paranoidnejší dokonca vyberú batériu, čo pri niektorých zariadeniach už ani nie je tak jednoduché). Pre väčšinu z nás to nie je reálna možnosť. Preto je lepšie vedieť, čo dokážete mať pod kontrolou a čo nie. Radšej si dvakrát premyslieť, než sa prihlásite do siete wi-fi alebo si stiahnete ďalšiu aplikáciu obchodníka, vďaka ktorej už žiaden výhodný nákup nezmeškáte.