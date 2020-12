Dôvera a manipulácia na trhu: O mužovi, ktorý sa pokúsil dvakrát predať Eiffelovu vežu

Zdroj: awealthofcommonsense

Foto: getty images;YYT/biographics;Jeff Maysh

dnes 0:45 -

Gustave Eiffel vežu navrhol v roku 1889 pre svetový veľtrh v Paríži. Nikto nikdy predtým nepostavil takú vysokú stavbu, takže skutočnosť, že na to stačili len niečo viac ako dva roky, je jedinečným technickým výkonom v danom období. Skeptici tvrdili, že ju nebude možné postaviť, alebo, že kvôli vetru by bolo pre ľudí príliš nebezpečné vystúpiť do takýchto výšok. Ani vláda nebola nadšená výdavkom 1 milión dolárov na projekt. V zmluve bolo zakotvené, že veža by mohla stáť 20 rokov, aby mohla zarobiť dostatok na to, aby sa jej stavba vyplatila a následne by sa kúsok po kúsku rozobrala.

Inžinierske a stavebné práce si vyžadovali neuveriteľnú mieru presnosti. Kovové diely použité na stavbu veže, ak by sa položili za sebou na zem, by mali dĺžku 43 kilometrov, navŕtalo sa do nich vyše 7 miliónov dier. Hmotnosť železa dosiahla 7 000 ton, na ochranu sa minulo viac ako 60 ton farby. Každý kus bol s presnosťou na desatiny milimetra. Eiffelova veža, vrátane stožiara na vrchu, dosiahla po dokončení výšku 1 000 metrov.

Hoci bola veža nakoniec krajšia, ako si väčšina dokázala predstaviť, nevyhla sa kritike. Mnohí z popredných umelcov a intelektuálov vo Francúzsku ju označovali ako „skutočne tragickú pouličnú lampu“. The New York Times ju nazval „ohavnosťou a hrozným pohľadom.“ Redaktori v Times of London ako „monštruóznu erekciu uprostred ušľachtilých verejných budov v Paríži.“ Američanom sa nepáčilo, že prekonala Washingtonský pamätník ako najvyššiu umelo vytvorenú stavbu v tom čase. Po jej dokončení ale aj tí najhorlivejší kritici nakoniec museli priznať, že išlo o majstrovské dielo, ale vláda stále nebola projektu naklonená natoľko, aby stavbu chcela mať v meste nastálo. Po rokoch potrebovala peniaze na údržbu.

Muž menom Viktor Lustig videl situáciu ako príležitosť profitovať z neistoty okolo budúcnosti tejto veľkolepej pamiatky. Lustig sa rozhodol, že predá Eiffelovu vežu najvyššej ponuke. Nie raz, ale hneď dvakrát.





Lustig sa narodil v Čechách, ale čoskoro sa vybral na Západ. Jeho nenútený prejav z neho urobil okúzľujúceho človeka, hovoril plynule niekoľkými jazykmi. Mal až 45 rôznych prezývok, nikto nevie, aké bolo jeho skutočné meno. Po krátkom čase sa z Lustiga stal profesionálny podvodník. Preslávil sa strojčekom na tlačenie peňazí, alebo tým, že sa mu podarilo podviesť notoricky známeho gangstra Al Capone. Obral ho o 5 000 dolárov pomocou neexistujúcej investičnej príležitosti. Pre svoje majstrovské dielo ale musel navštíviť Paríž.

Keď prišiel do mesta, v miestnych novinách bolo veľa príbehov o chátrajúcom stave slávnej Eiffelovej veže. V Lustigovej hlave svitla myšlienka. Bude v tejto veci zastupovať vládu. Otvoril si kanceláriu, vytlačil vizitky doplnené oficiálnou francúzskou pečaťou. Uvádzalo sa na nej „Zástupca generálneho riaditeľa ministerstva pôšt a telegrafov,“ čo bola vymyslená pozícia. Najväčších predajcov kovového šrotu v meste si pozval do izby Hotela de Crillon na Place de la Concorde, do jedného z najstarších a najprestížnejších hotelov v Paríži. Vysvetlil, že boli vybraní na základe svojej dobrej reputácie ako poctiví obchodníci, a potom im predostrel im obchodnú ponuku.

"Kvôli technickým chybám, nákladným opravám a politickým problémom, o ktorých nemôžem hovoriť, bude nutné Eiffelovu vežu odstrániť," povedal s tým, že veža bude predaná záujemcovi s najvyššou ponukou. Niektorí mu neverili, ale Lustig ich ubezpečil, že ak vláda dokáže dosiahnuť zisk z dohody, minimalizujú sa tým protesty občanov. Na stavbu sa použilo 2,5 milióna nitov a viac ako 7 000 metrických ton železa, takže si predajcovia kovového šrotu ľahko dokázali spočítať, koľko by zarobili. Aby bol tento proces uveriteľnejší, vybrali sa na prehliadku pamätníka, aby sa im poskytol lepší prehľad o rozsahu operácie. V skutočnosti chcel Lustig zistiť, kto je zo skupiny možným obchodom najnadšenejší. Potom skupinku požiadal, aby mu do nasledujúceho dňa poslali svoje ponuky a pripomenul, že celá vec je štátnym tajomstvom kvôli možným protestom občanov. V skutočnosti už vedel, od ktorého kupca ponuku prijme.

Andre Poisson bol v oblasti pomerne nový a snažil sa presadiť. Aký by bol lepší spôsob, než sa dostať do vyššej ligy tým, že kúpi najviac šrotu v histórii krajiny? O pár dní neskôr Lustig informoval Poissona, že jeho ponuka 250 000 frankov je víťazná. Na zabezpečenie dohody Lustig ešte požadoval úplatok. To, že všetci parížski vládni úradníci boli skorumpovaní, bolo všeobecne známe, takže úplatok sa javil ako celkom legitímny. Lustig prebral hotovosť a odovzdal „oficiálnu“ dokumentáciu na dokončenie predaja. Spolu so svojim osobným sekretárom Robertom Arthurom Tourbillonom (známym ako Dan Collins) nasadli na vlak do Viedne s kufríkom plným peňazí. Po mnohých neúspešných pokusoch o nárok na vlastníctvo Eiffelovej veže si Poisson konečne uvedomil, že sa stal obeťou podvodu.

Hoci sa Lustigovi podarilo utiecť z krajiny, stále sledoval tlač, či sa objaví príbeh o človeku, ktorý sa pokúsil predať Eiffelovu vežu. Nič také ale noviny nepriniesli. Spočiatku si to nevedel vysvetliť, ale nakoniec si uvedomil, že Poisson sa asi cítil natoľko trápne, že sa nechal oklamať, že to ani neohlásil úradom. Lustig sa rozhodol otestovať svoje šťastie a vrátil sa do Paríža. Chcel sa pokúsil predať Eiffelovu vežu druhýkrát! Tentoraz ale nemal také šťastie, potenciálny kupujúci išiel rovno na políciu a Lustig bol nútený znova utiecť z krajiny.





Viktor Lustig dokázal ľudí natiahnuť, pretože bol veľkým manipulátorom s veľkým egom. Ale tiež rozumel ľuďom a využíval mäkké zručnosti dôvery a presviedčania. Nikdy sa nemusel hanbiť za svoje úspechy. Riadil sa vlastným desatorom prikázaní. Tretia štvrté poukazujú, nakoľko dôležité je okoliu načúvať.

Počkajte, kým druhá osoba odhalí svoje politické názory, a potom s nimi súhlaste.

Nechajte druhú osobu, aby odhalila svoje náboženské názory a potom predstavte svoje rovnaké názory.

Dôvera je obrovskou súčasťou procesu predaja, pretože uprednostňujeme obchodovanie so sympatickými, dôveryhodnými ľuďmi. Bohužiaľ, ide o dvojsečnú zbraň, pretože ľudia, ktorí sa často zdajú byť najdôveryhodnejšími, sú tí, ktorí majú schopnosť vás využiť.

Podnikateľský svet alebo finančné trhy by nikdy nefungovali tak hladko, ak by v nich neexistoval žiaden prvok dôvery. Tí, ktorí majú schopnosť presvedčiť, dokážu dobre predávať a budú takmer vždy krok pred konkurenciou. Tieto schopnosti sa ale dajú použiť rovnako na dobrú ako aj zlú vec.