Jednoduchá investičná stratégia, ktorá pomôže aj v prípade koronavírusu

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 9:49 -

„Hrozné, nepredstaviteľné veci sa môžu stať kdekoľvek. Toho, čo nevieme, je omnoho viac ako toho, čo vieme,“ napísal Dalio v poznámke klientom. Zakladateľ hedžového fondu uviedol, že Bridgewater sa v prípade dopadov koronavírusu opiera o štúdie minulých pandémií. Dalio uviedol, že nemá vedomosti o ekonomických alebo trhových dopadoch vírusu, ale Bridgewater vie, že pandémie a mali v minulosti výrazné následky. „Všeobecne možno povedať, že tieto zlé veci, ktoré sa už niekedy vyskytli, sú na začiatku veľmi znepokojujúce, následne prerastú do obáv, až kým nenastanú základy zvratu,“ čo znamená, že šírenie vírusu už neakceleruje, ale spomaľuje.



V prípade SARS bol ovplyvnený hongkonský akciový trh a zvrat nastal až v momente, keď počet prípadov dosiahol vrchol a začal klesať. „Je to všetko logické a takéto správanie sa trhu by sme očakávali, keby kríza koronavíru zostala sústredená v Číne,“ poznamenal. Očakáva, že väčšie čínske a hongkonské trhy budú zasiahnuté viac ako svetové trhy a tento dopad by sa mohol zvrátiť, keď sa počet nových prípadov začne znižovať. „Reakcia Číny je zatiaľ oveľa transparentnejšia a rozhodnejšia v porovnaní s vypuknutím SARS, čo ovplyvňuje štatistické porovnanie aj mieru riešenia problému," napísal.





Spoločnosť Bridgewater sa v rokoch 2009 a 2010 zaoberala aj vírusom H1N1 alebo vírusom moru ošípaných. V prípade tohto vírusu a SARS trhy reagovali rizikovo, akcie poklesli, zatiaľ čo ceny zlata a dlhopisov stúpali, ale tieto pohyby na trhu časom zmizli a trhy namiesto toho začali reagovať na politický a ekonomický vývoj, ktorý nesúvisel s vírusom. H1N1 sa tiež časovo zhodoval so začiatkom finančnej krízy.

Najsmrteľnejšou pandémiou v modernej histórii bolo vypuknutie španielskej chrípky v roku 1918, ktoré sa zhodovalo s I. svetovou vojnou. Vojna prispela k vypuknutiu choroby, ktorá nakazila 500 miliónov ľudí a jej obeťou sa stalo 50 miliónov. Vrchol choroby prišiel na konci vojny. „Dopady vojny a pandémie sa ťažko dajú rozlíšiť v trhových a hospodárskych grafoch, ale vyzerá to, že pozitívny vývoj vo vojne bol zatienený pandémiou, čo znamená koniec akciovej rally,“ napísal.

Počas vypuknutia španielskej chrípky sa americké hospodárstvo prudko scvrklo. Štúdia Fedu v St. Louis sa zaoberala správami z toho obdobia a zistila, že maloobchod s potravinami klesol o tretinu, a ťažba uhlia, ktorá prezentovala výrobu, na polovicu.