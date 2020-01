Slovákov odrádzajú od návratu zo zahraničia najmä nízke mzdy

Zdroj: TASR

Foto: getty images

dnes 8:16 -

Najvýznamnejším dôvodom, ktorý Slovákov odrádza od návratu zo zahraničia, sú nízke mzdy v pomere k životným nákladom. Vyplýva to z dotazníkového prieskumu realizovaného v roku 2019 na podujatiach "Work in Slovakia – Good Idea" v Londýne a Dubline, o ktorom tento týždeň informovala Americká obchodná komora v SR (AmCham) a IT Asociácia Slovenska (ITAS).

Druhým významným dôvodom je podľa prieskumu spoločensko-politická na Slovensku. Ďalej respondenti identifikovali dôvody ako lepší sociálny systém v cieľovej krajine či nedostatok pracovných príležitostí v regióne, z ktorého pochádzajú.



Naopak, medzi najvýznamnejšie motivácie k návratu patrí celkové zlepšenie správy vecí verejných. Druhou najvýznamnejšou pohnútkou je zaujímavá pracovná ponuka zo Slovenska, na treťom mieste sú rodinné dôvody a sociálne väzby.



V čase prieskumu sa 14 % opýtaných plánovalo vrátiť na Slovensko do troch mesiacov a 26 % do jedného roka. Tridsať šesť percent opýtaných malo návrat v dlhodobom pláne, nemajú však predstavu, kedy to konkrétne bude, 23 % označilo, že nevylučuje návrat, ale momentálne ho nemá v pláne. Iba 1 % opýtaných vedelo iste, že sa nevráti.



Pokiaľ ide o relevantnú ponuku od konkrétneho zamestnávateľa, respondenti prieskumu vyzdvihovali najmä lepšie finančné ohodnotenie, ktoré by im umožnilo zlepšenie ich životnej úrovne a možnosť kuriérneho rastu. Významným atribútom by bol aj flexibilný pracovný čas. Nasledujú motivácie ako (vedúca) pozícia vo firme, ponuka v odbore, v ktorom opýtaní študovali, či ponuka od prestížnej firmy.

Skoro polovica respondentov sa podľa prieskumu prikláňa k názoru, že by zvážila pracovnú ponuku, ak by mali možnosť vybaviť celý proces náboru v zahraničí. Viac ako 60 % opýtaných si taktiež myslí, že by zvážili pracovnú ponuku, ktorá by obsahovala možnosť rekvalifikácie a doplňujúceho vzdelávania.



Iniciatíva Work in Slovakia – Good vznikla v roku 2019 v rámci Digitálnej koalície ako spolupráca AmCham, ITAS, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a s podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Cieľom iniciatívy je motivovať Slovenky a Slovákov pracujúcich v zahraničí k návratu domov a v spolupráci s významnými zamestnávateľmi na Slovensku im predstaviť atraktívne pracovné ponuky v odvetví IT, centrách zdieľaných služieb či v zdravotníckom sektore.