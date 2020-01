Spoločnosť Slovnaft prevádzkuje už 254 čerpačiek, novú otvorila v Novom Meste nad Váhom

dnes 13:31 -

BRATISLAVA 29. januára (SITA) – Spoločnosť Slovnaft navyšuje počet svojich čerpacích staníc. Novú čerpaciu stanicu Slovnaft nájdu motoristi už aj v Novom Meste nad Váhom neďaleko odbočky na areál Zelená voda. „Ide už o 254. stanicu v rámci našej siete čerpacích staníc na Slovensku,“ informoval hovorca Slovnaftu Anton Molnár.

Nová čerpacia stanica Slovnaft v Novom Meste nad Váhom sa nachádza za kruhovým objazdom, jeden kilometer od zjazdu z diaľnice pri odbočke k areálu rekreačného strediska Zelená voda. Je to prvá čerpacia stanica siete Slovnaft v tejto lokalite. „Okrem motorových palív EVO a EVO Plus majú zákazníci novej čerpacej stanice k dispozícii aj stojan na LPG a Ad blue. Takisto môžu využívať služby nabíjačky na elektromobily alebo si priamo do auta natankovať kvapalinu do ostrekovača pri výdajných stojanoch palív,“ konštatoval Molnár.

Skupina Slovnaft je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je Slovnaft, a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt. Skupina Slovnaft je členom medzinárodnej Skupiny MOL.