Akým akciám dávajú prednosť mileniáli

„Je vzrušujúce sledovať, ako sa investičné návyky mileniálov za posledný rok zmenili," uviedol Bill Capuzzi, generálny riaditeľ spoločnosti Apex. „Od reagovania na kľúčové pohyby na trhu, prejavujúceho sa silného záujmu o nedávne IPO a investovania na základe vlastných hodnôt sa ukázalo, že mileniáli sú jedineční a líšia sa od svojich generačných náprotivkov.“ Za miléniálov sa zvyčajne považuje generácia narodená medzi rokmi 1981 a 1996.

Tu je desať najvychytenejších akcií podľa percentuálneho podielu na celkovom podiele.





Technologický sektor vedie, FAANG, so sociálnym mediálnym gigantom Facebook či streamovacou službou Netflix, výrobcom iPhoneov Apple a on-line predajcom Amazon. Alphabet, matka vyhľadávacieho gigantu Google, získala 12. miesto. Rovnako aj Tesla. Je zaujímavé, že Warren Buffett so svojím Berkshire Hathaway sa vtesnal medzi Microsoft a Disney, stále si drží pozornosť mladšej generácie.



Apex poukázal na to, že 30 spoločností zo 100 malo debut na trhu v poslednom desaťročí. Ide o dôkaz, že mileniáli uprednostňujú horúce, mladé investície zamerané na technológie. Napríklad Square sa umiestnil na 21. mieste v hľadáčiku mileniálov, ale pre staršiu kohortu sa nedostal do stovky najzaujímavejších.



Miléniáli stavili tiež na prebiehajúcu streamingovú vojnu medzi Amazonom, Disney, Apple a Netflixom. Pozoruhodné je aj to, že Roku, výrobca prehrávačov mediálnych streamov, ktorý poskytuje licencuje na svoju technológiu výrobcom inteligentných televízorov, sa umiestnil na 26. mieste v zozname mileniálov.



„Jedna vec je istá, mileniáli investujú do budúcnosti," uviedla Hannah Shaw Grove z Apexu. „V ich hľadáčiku sú vždy technologické trendy, inovácie a spoločností, ktoré sú schopné ovplyvňovať spôsob, akým žijeme a podnikáme, a tento štvrťrok v tom nebol výnimkou."