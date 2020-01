Trump opäť tlačí na Fed, aby znížil sadzby

dnes 17:16 -

Americký prezident Donald Trump opäť tlačí na centrálnu banku (Fed), aby znížila úrokové sadzby. To by podľa neho Spojeným štátom pomohlo pri splácaní narastajúceho dlhu.

Trump v utorok ráno na Twitteri napísal, že Fed by mal opäť znížiť kľúčovú sadzbu, aby bola bližšie k úrovniam, na ktorých držia svoje hlavné sadzby ostatné dôležité centrálne banky. Dodal, že to by pomohlo znížiť verejný dlh USA.