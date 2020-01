5 jednoduchých kritérií, či nakúpiť na splátky alebo si vziať pôžičku

Zdroj: Home Credit

Čo je v západnej Európe samozrejmosťou už desiatky rokov, postupne sa udomácnilo aj medzi Slovákmi. Naučili sa už „chodiť“ v tom, ako, čo a kedy je najvýhodnejšie kúpiť. Teda, či je vhodné s nákupom počkať, alebo naopak po danom tovare siahnuť čo najrýchlejšie. Vedia si porovnávať, čo je výhodné kúpiť on-line a kedy je lepšie zájsť do klasického kamenného obchodu. Tak, ako niektorí radi jazdia nakupovať do rôznych outletov aj mimo Slovenska, alebo čakajú napríklad na povianočné zľavy v obchodoch, iní vo veľkom radšej nakupujú v e-shopoch.



Internetové obchody pritom, rovnako ako kamenné, poskytujú možnosť nákupu na plátky. "Najviac ľudí nakupuje na splátky predovšetkým elektroniku, či už sú to televízory, DVD ale aj mobilné telefóny s príslušenstvom či počítače a notebooky. Nasleduje biela technika, kde dominujú chladničky a práčky. Potom je to nákup nábytku, športových potrieb a zariadení do domácnosti alebo záhrady. Mnohí pritom kupujú aj rôzny tovar v jednej objednávke. Za jeden takýto nákup na splátky Slovák v priemere celkovo minie 430 eur,“ približuje Monika Richterová zo spoločnosti Home Credit. Pre porovnanie, v susednej Českej republike je to priemerne 13 tisíc korún, čo je v prepočte takmer 520 eur.

Dnes sa dá kúpiť v e-shope na splátky v podstate čokoľvek. „Či sú to zberateľské mince, vodné lyže alebo motorové člny, dokonca sme už financovali aj trofeje - parohy," dopĺňa Monika Richterová. O tom, že si Slováci ale aj Česi tento druh rýchlych a rozmanitých nákupov obľúbili, svedčia aj čísla, podľa ktorých splátkový predaj v predvianočnom období tvoril na Slovensku až 30 percent z celoročného obratu. V Českej republike to bolo dokonca ešte o 6 percent viac.





Na splátky si môžete zaobstarať veci nielen vo výpredaji, ale napríklad aj kvalitný a luxusnejší tovar, ktorý je práve v zľave, no za plnú cenu by ste si ho ani kúpiť nechceli. „V prípade takéhoto výrobku bude ľahko platiť základné pravidlo, že vec, ktorú kupujete na splátky, by vám mala určite vydržať dlhšie, než je lehota jej splácania,“ hovorí ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský

5 jednoduchých kritérií, či nakúpiť na splátky alebo si vziať pôžičku

1. Urobte si rodinný rozpočet a myslite na to, že výška splátky by nemala prevyšovať rozdiel príjmov a výdavkov, ak je rozdiel nulový, radšej s pôžičkou počkajte.

2. Ak je to možné, radšej buďte na seba prísni a zvoľte si kratšiu lehotu splácania s vyššou splátkou.

3. Overte si, u akej spoločnosti si požičiavate, či má licenciu Národnej banky Slovenska pre udeľovanie spotrebiteľských úverov, ak nakupujete v overenom e-shope, ten túto prácu už urobil za vás.

4. Počítajte so všetkými nákladmi, nielen s úrokom. Ak ešte nemáte dopredu prerokovaný úver u spoločnosti, ktorá splátky poskytuje, pozorne si prečítajte zmluvu a podmienky splácania a až potom sa pustite do nakupovania.

5. Ak sa zmení vaša životná situácia a nebudete môcť načas splácať, vždy o tom okamžite informujte poskytovateľa pôžičky a hľadajte spoločné riešenie.