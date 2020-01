Matematika dlhu: Závislosť z ktorej sa nedostanete

Zdroj: safalniveshak.com

Foto: getty images

dnes 0:59 -

Je to ako matematika alkoholu. Víno samo seba znásobuje. Čím viac v hlave máte, tým viac chcete mať. Ak je ťažké zastaviť sa pri prvom poháriku, pri troch už je to nemožné. Pridanie znamená násobenie.

Ekonomika má na to termín - dlhová špirála. Ide o situáciu, keď jednotlivec, firma alebo krajina je svedkom neustále sa zvyšujúcej úrovne dlhu. Táto zvyšujúca sa úroveň dlhu a úrokov z dlhov sa stáva neudržateľnou. Nakoniec to končí krachom.





V roku 2004, sa na stretnutí akcionárov Berkshire Hathaway, postavil len 14-ročný akcionár a Warren Buffetta požiadal, aby sa s publikom podelil o svoje najlepšie finančné tipy pre mladých ľudí. „Keby som mal vybrať len jednu radu, ktorú by som mal dať mladým ľuďom, bola by to nedostať sa do dlhov. Je veľmi lákavé minúť viac, ako zarobíte, čo je celkom pochopiteľné. Nie je to však dobrý nápad,“ odpovedal Buffett.

Pri dlhoch je asi najväčším problémom to, že sa ľahko hromadí, ale je ťažké ho splatiť. Či si požičiavate ako firma alebo ako jednotlivec. Dlh je v našom živote hlboko zakorenený, pretože je starší ako peniaze samotné. Podľa Davida Graebera, ktorý o tom napísal vo svojej knihe s názvom Dlh, peniaze neboli pravdepodobne vymyslené na to, aby pomáhali ľuďom nahradiť výmenný obchod, ale aby umožnili štátom kŕmiť svoje armády a jednotlivcom vzájomne obchodovať s dlhmi.

Akokoľvek by ste sa oz tejto nepríjemnej situácie chceli dostať, stále existuje riziko, že dlh sa bude skrývať za rohom, a vy si na neho musíte dávať pozor. A tiež preto, že jednou z najsmrtelnejších charakteristík dlhu, podobne ako v prípade drog, je to, že zvyčajne je na začiatku malý a potom sa pomaly vkráda do vášho života, vďaka čomu sa z vás stane človek závislý na okamžitom uspokojení, ktoré vytvára. Až vás nakoniec úplne ovládne.

Najhoršie na tom je, že veľa ľudí akceptuje dlhy nielen preto, aby naplnili svoje okamžité uspokojenie, ale tiež preto, že sa prostredníctvom dlhu dokážu uspokojiť viac a rýchlejšie ako ich susedia, priatelia a kolegovia.





Pokiaľ ide o dlh a investovanie, najlepšie to asi vysvetlil Tren Griffin na svojom blogu 25iq. „Dlh spôsobuje veľa problémov, z ktorých najhorším je kúzlo zloženia. To ale pracuje proti vám a nie pre vás. Pákový efekt môže tiež vytvoriť situácie, keď vás slabá výkonnosť úplne vylúči z procesu investovania. Keďže „zostať investorom“ je kľúčom k finančnému úspechu, všetko, čo vás z procesu vyradí, je veľmi zlé. Ako povedal Charlie Munger: „Videl som veľa ľudí, ktorí zlyhali kvôli alkoholu a pákovým efektom - pákový efekt je požičiavanie si peňazí.“ James Montier dodáva: „Pákový efekt nemôže nikdy zmeniť zlú investíciu na dobrú, ale môže zmeniť dobrú investíciu na zlú. Ak sa zadlžíte, môžete naraziť na volatilitu, ktorá zhorší vašu schopnosť ďalej investovať, a ktorá môže viesť k „trvalej strate kapitálu“.

Stručne povedané, matematika dlhu takmer nikdy nehrá vo váš prospech, či už ju beriete vo svojom osobnom živote alebo v investovaní. A ako to Matt Haig písal o alkohole, platí to aj pre dlhy. Čím viac ho budete mať, tým viac ho budete chcieť. Sčítanie je vlastne násobenie, pridávanie nového dlhu znamená multiplikáciu.