Dopad koronavírusu na trhy: Za pár týždňov už nebudeme o ničom vedieť

Koronavírus vyvoláva na trhoch nervozitu v čase pred oslavami nového čínskeho lunárneho roka, kedy sa milióny Číňanov chystajú cestovať, či už doma, alebo do zahraničia. Počet potvrdených prípadov nákazy stúpol v Číne na 440, epidémie pľúcneho ochorenia spôsobeného vírusom si vyžiadala už deväť životov. Americké centrum CDC medzitým potvrdilo prvý prípad v USA a prvý prípad má podľa médií aj Hongkong. Epidémia vírusu SARS zabila pred zhruba 17 rokmi skoro 800 ľudí.

"Ak nie ste za panikárenie platení, nepanikárte," hovorí epidemiológ Brandon Brown z University of California. "Zdravotníci by mali byť v strehu, rovnako ako vlády, verejnosť však zatiaľ môže zostať pokojná."

V podobnom duchu sa vyjadruje aj Tom Inglesby, riaditeľ Center for Health Security na Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. "Je možné, že v Číne sa dodnes nakazili aj tisíce ľudí, ale ich reakcie sú tak nevýrazné, že o tom nevedia. Na akékoľvek závery je príliš skoro. Pokiaľ ale boli odhalené len najzávažnejšie prípady, môže byť situácia značne skreslená," vysvetľuje.



Odborníci síce upozorňujú, že koronavírus 2019-nCoV sa šíri nečakane rýchlo, na druhej strane je však podľa doterajších zistení oveľa menej nebezpečný než napríklad SARS. Miera fatality koronavírusu 2019-nCoV je odhadovaná na 10-14 %, miera fatality MERS bola vyše 35 %, SARS do 50 % a napríklad v prípade eboly sa udáva až 90 %.

Podobná "panika" ako teraz bola na trhu amerických štátnych dlhopisov aj v čase šírenia vírusového ochorenia SARS alebo vírusov H1N1 (prasacia chrípka) a H7N9 (vtáčia chrípka). Vtedy sa situácia na dlhopisových trhoch vrátila do normálu za tri až štyri týždne.







Podľa analytikov banky Goldman Sachs, pokiaľ sa budeme držať epidémie SARS z roku 2003, najväčšiu ranu môžu čakať pohonné hmoty v letectve. Globálny dopyt by kvôli smrtiacemu vírusu by v tomto roku mohol spôsobiť pokles o 260 000 barelov ropy denne. Z toho dve tretiny by boli na úkor paliva do lietadiel. Ceny ropy by tak zrejme následkom klesli o 2,90 USD na barel, hovorí americká banka, ktorá prepojila vplyv SARSu na dopyt a tohtoročné objemy.

Pre trhy s ropou je možnosť narušenia ďalším potenciálnym zdrojom neistoty. Tento rok si už minimálne jedným takým obdobím prešli v súvislosti s tenziou na Blízkom východe a najnovšie tiež v severnej Afrike.

Kolísavosť cien ropy sa teda môže v nadchádzajúcich týždňoch zvyšovať. "Goldmani" ale v prípade ceny Brent stále očakávajú trend označovaný ako Backwardation. To je taká podoba trhu, keď sú ceny pre dodávku ropy v dohľadnej budúcnosti vyššie ako ceny kontraktov, ktoré budú vysporiadané neskôr.





Obavy z dopadu na dopyt po rope pritom budú pravdepodobne hrať proti nervozite z možného narušenia dodávok z Líbye, Iránu a Iraku.

"Zatiaľ čo reakcia OPEC na strane ponuky by mohla obmedziť fundamentálny dopad takéhoto dopytového šoku, počiatočné neistota z možného dopadu epidémie by mohla viesť k väčšiemu cenovému výpredaju, než naznačuje fundament," hovoria analytici Damien Courvalin a Callum Bruce z Goldman Sachs.