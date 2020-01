Ekonomika eurozóny tento rok vzrastie o 1,1 %

dnes 11:16 -

Experti zlepšili predpoveď rastu ekonomiky eurozóny v tomto roku. Naopak, prognózu na budúci rok znížili. Ukázal to v piatok (24. 1.) zverejnený prieskum Európskej centrálnej banky (ECB).

Profesionálni prognostici zvýšili predpoveď expanzie hrubého domáceho produktu (HDP) eurozóny v tomto roku na 1,1 % z 1 %. ECB realizuje prieskum medzi prognostikmi každý štvrťrok. V roku 2021 počítajú so zvýšením HDP o 1,2 % a nie o 1,3 %. V roku 2022 očakávajú ďalšie mierne zrýchlenie a nárast o 1,4 %.

Inflačné predpovede na tento ani budúci rok sa nezmenili. Naďalej sa tento rok počíta so zvýšením spotrebiteľských cien o 1,2 %, v roku 2021 o 1,4 %. V roku 2022 by sa inflácia mala zrýchliť na 1,5 %.

Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú ceny energií, potravín, alkoholu a tabaku, by tento rok mala dosiahnuť 1,2 %. Predpoveď na budúci rok sa znížila na 1,3 % z 1,4 %. V roku 2022 by tempo rastu jadrových cien malo akcelerovať na 1,5 %.