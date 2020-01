Európska komisia vyzýva občanov a podniky, aby sa aktívne informovali o priamych dopadoch brexitu

dnes 12:46 -

Európska komisia vyzýva občanov a podniky, aby sa i naďalej aktívne informovali o priamych dopadoch brexitu na ich život, prácu alebo podnikanie. Na svojej internetovej stránke o tom informuje Ministerstvo zahraničných vecí SR. Odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) sa oficiálne uskutoční 31. januára o 23:00 miestneho času (polnoc stredoeurópskeho času).

Komisia zároveň zverejnila bezplatné telefónne číslo 00 800 67 89 10 11. To ponúka službu informačného call-centra pre občanov, podniky a iné zainteresované strany s otázkami týkajúcimi sa brexitu. Linka je k dispozícií v slovenskom jazyku v pracovné dni od 9:00 do 12:00 a od 13.00 do 18:00. "Cez víkend je možné zanechať odkaz spoločne s telefónnym číslom, na ktoré vám v priebehu nasledujúceho týždňa odpovedia," dodáva rezort zahraničných vecí. Z dôvodu očakávaného brexitu k 31. januáru 2020 bude linka k dispozícií v piatich jazykoch (anglický, nemecký, španielsky, francúzsky a taliansky) aj počas víkendu 1. a 2. februára, v slovenskom jazyku bude možné počas týchto dvoch dní zanechať odkaz spoločne s telefónnym číslom.

Briti si odhlasovali odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie v referende v roku 2016. Veľká Británia je prvou krajinou, ktorá opustí európsky blok. Proces dosiahnutia brexitu bol zdĺhavejší, ako sa predpokladalo a vyžiadal si aj viacero odkladov jeho termínu.