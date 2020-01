Napriek zmierneniu napätia medzi Čínou a USA čínske regióny zhoršili ciele rastu

dnes 12:01 -

Aj napriek nedávno podpísanej predbežnej obchodnej dohode medzi USA a Čínou počítajú v najväčšej ázijskej ekonomike s ďalším spomaľovaním rastu. Poukazujú na to rastové ciele na tento rok, ktoré až dve tretiny čínskych provincií a regiónov zredukovali. Naznačili to predbežné štatistiky, ktoré v tomto týždni zverejnili čínske regionálne vlády.

Z 33 čínskych správnych celkov (provincie, autonómne oblasti, mestá pod ústrednou správou a zvláštne správne oblasti - Hongkong a Macao) až 22 znížilo rastové ciele v porovnaní s minulým rokom, uviedla agentúra Reuters. Takýto krok urobili napríklad aj hlavné mesto Peking či obchodné centrum Šanghaj, ktoré si na rok 2020 stanovili rast na úrovni "približne" 6 %.

To je rovnaký cieľ, aký by v celonárodnom meradle mala v marci oznámiť vláda. Aj pri tejto úrovni bude pritom musieť prijať ďalšie kroky na podporu ekonomiky, aby spomalenie rastu nebolo ešte výraznejšie. Podľa analytikov oslovených agentúrou Reuters je však možné, že tento rok sa rast celkovej čínskej ekonomiky spomalí až na 5,9 %. To aj v prípade dodatočných opatrení na podporu hospodárstva.

Na porovnanie, minuloročný rastový cieľ bol stanovený na úrovni 6 % až 6,5 %. To znamená, že čínska ekonomika cieľ tesne splnila. Za rok 2019 dosiahla 6,1 %, najslabšie tempo rastu takmer za tri desaťročia. Zo správnych celkov však 11 minuloročný rastový cieľ nesplnilo.

Za najslabším rastom čínskej ekonomiky za takmer 30 rokov je najmä obchodný konflikt s USA. To je vidieť na vývoji exportu, uviedol pre agentúru Reuters Julian Evans-Pritchard, ekonóm spoločnosti Capital Economics. Zatiaľ čo v roku 2018 vzrástol celkový čínsky vývoz takmer o 10 %, v minulom roku rast dosiahol iba 0,5 %. Ako Pritchard dodal, najviac na to doplatili práve oblasti na juhu a východe Číny.