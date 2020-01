Vyplácanie rodičovských príspevkov sa po voľbách zrejme zmení

Zdroj: SITA

Foto: getty images

dnes 11:16 -

Vyplácanie rodičovských príspevkov sa po parlamentných voľbách zrejme zmení. Niektoré opozičné strany chcú zrušiť dve úrovne tejto dávky a nahradiť ich jednotnou sumou rodičovského príspevku bez ohľadu na to, či rodič pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracoval a dostával materskú dávku alebo nie. Viaceré opozičné strany pritom presadzujú pružnejšie čerpanie rodičovského príspevku tak, aby mohli rodiny túto dávku dostávať aj kratší čas vo zvýšenej sume.

Jednotnú sumu rodičovského príspevku pre všetkých rodičov presadzuje KDH. "Rodičovský príspevok slúži na podporu celodennej starostlivosti o dieťa do troch rokov. Mal by byť pre všetky deti rovnaký," povedala pre agentúru SITA členka predsedníctva KDH Eva Grey. Podľa nej by štát nemal deti diskriminovať napríklad preto, že hoci matka pred ich narodením pracovala, mala zmluvu len na dobu určitú. Rovnaký názor má aj strana Za ľudí. "Rodičovský príspevok nie je zásluhovou dávkou, preto zrušíme jeho dvojúrovňové nastavenie a ponecháme len jednu úroveň 370 eur," vyjadrila sa pre agentúru SITA expertka strany Za ľudí na sociálnu politiku Vladimíra Marcinková. Strana chce pritom zaviesť flexibilné čerpanie rodičovského príspevku. "Neznížime objem peňazí vyčlenený pre rodinu, ale vytvoríme možnosť vyčerpať ich za kratší čas, ak sa rodič rozhodne zaradiť sa do pracovného života skôr, alebo ak si ho nevyčerpá celé tri roky, môže ho dočerpať priebežne do veku 12 rokov dieťaťa," uviedla Marcinková.

Opačné stanovisko k dvom výškam rodičovského príspevku má strana Sme rodina. "Nebudeme presadzovať zrušenie dvojúrovňovej výšky rodičovského príspevku, ale budeme trvať na zaradení do vyššej úrovne rodičovského príspevku aj vysokoškoláčky a doktorandky," informovalo agentúru SITA tlačové oddelenie strany Sme rodina. Koalícia PS/Spolu sa tiež prikláňa k dvom sumám rodičovského príspevku. "Zvýšime rodičovské príspevky pre rodičov, ktorí poberali materské," povedal pre agentúru SITA garant koalície PS/Spolu pre sociálnu a rodinnú politiku Jozef Mihál. Opozičná koalícia tiež navrhuje zvýšiť pružnosť čerpania rodičovských, ako aj materských príspevkov cez variabilnosť obdobia ich čerpania, či výšky príspevku podľa potrieb rodičov. "Zjednodušíme a sprehľadníme priznávanie a výpočet materského a tiež zvýšime rodičovské príspevky pre rodiny s viacerými deťmi vo veku do troch rokov," tvrdí Mihál. Koalícia PS/Spolu chce zaviesť aj samostatné dobrovoľné nemocenské poistenie pre doktorandky, ako možnosť na získanie materskej dávky.

Celý koncept materskej dávky a rodičovského príspevku navrhuje od základov zmeniť strana SaS. "Navrhujeme, aby sa materská vyplácala celé tri roky a bude sa vypočítavať z troch najlepších ročných príjmov v predchádzajúcom pracovnom živote matky," povedala pre agentúru SITA hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková. Ženy, ktoré ešte tri roky neodpracovali, by si podľa nej za každý neodpracovaný mesiac zarátali dve životné minimá, ak majú dokončenú strednú školu, a jedno životné minimum, ak strednú školu neukončili. Za každé dieťa by sa pripočítavala štátna dávka na dieťa. "Systém plánujeme nastaviť tak, aby sme mladým rodinám do troch rokov veku dieťaťa vyplatili o 60 percent viac peňazí ako v dnešnom systéme," tvrdí hovorkyňa liberálov. Na materskej dovolenke by sa mohli otec a matka ľubovoľne striedať. "Chceme im umožniť, aby priznanú sumu materskej vyčerpali tak rýchlo, ako budú chcieť. Popri materskej umožníme pracovať, aj obom rodičom," dodala Svrčeková.

Expert hnutia OĽaNO pre oblasť rodinnej politiky, podnikania a ekonomiky Peter Kremský uviedol, že hnutie presadzuje zvýšenie rodičovského príspevku, prípadne jeho naviazanie na minimálnu mzdu. "Rodičovský príspevok by mal byť viazaný na dieťa a rodič by si ho mohol rozložiť na dva až štyri roky," povedal pre agentúru SITA. OĽaNO tiež navrhuje súbežné poberanie materskej dávky a rodičovského príspevku, čo zvýhodní pracujúcich rodičov. "Výška rodičovského príspevku by potom už nemusela byť dvojúrovňová," dodal Kremský.

Za pružnejšie čerpanie rodičovských príspevkov sa prihovára aj strana Dobrá voľba. "Navrhujeme zaviesť flexibilný rodičovský príspevok, ktorý by umožnil kratšie čerpanie celkovej sumy príspevku a umožnil by rodičovi, podľa vlastného zváženia, skorší návrat do práce, napríklad formou skráteného úväzku," informovala agentúru SITA hovorkyňa strany Dobrá voľba Martina Šoltésová. Strana súčasne presadzuje, aby rodič po ukončení rodičovskej dovolenky po treťom dieťati mal možnosť využívať ďalšie tri roky zníženú sadzbu dane z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti na úrovni 5 percent. "Na rodiča končiaceho rodičovskú dovolenku po piatom dieťati navrhujeme ponechať zníženú sadzbu na ďalších 15 rokov," dodala Šoltésová. Strana ĽSNS sa prikláňa k dvom výškam rodičovského príspevku. "Dvojúrovňovú výšku rodičovského príspevku zachováme," povedal pre agentúru SITA hovorca strany Ondrej Ďurica.

Súčasná vláda zaviedla od začiatku tohto roka dve sumy rodičovského príspevku. Pre rodičov, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali, sa táto dávka zvýšila z 220,70 eura na 370 eur. Pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a nedostávali preto materskú dávku zo Sociálnej poisťovne, rodičovský príspevok stúpol takmer o 50 eur na 270 eur. Vyššie rodičovské príspevky úrady práce a sociálnych vecí prvýkrát vyplatia vo februári tohto roka, keďže tieto dávky sa vyplácajú mesačne pozadu. Takmer o 150 eur by sa mal rodičovský príspevok zvýšiť približne polovici zo 140 tisíc poberateľov tejto dávky, druhá približne polovica rodičov bude dostávať túto dávku vyššiu takmer o 50 eur. Zvýšenie týchto rodinných dávok by si malo zo štátneho rozpočtu v tomto roku vyžiadať 145 miliónov eur. Rodičovský príspevok v súčasnosti vyplácajú úrady práce a sociálnych vecí do troch rokov veku dieťaťa alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Agentúra SITA k tejto téme oslovila aj vládne strany Smer-SD, SNS a Most-Híd. Do stanoveného termínu však svoje odpovede nezaslali.