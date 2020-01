Vývoz liekov má u nás stúpajúcu tendenciu

dnes 11:16 -

Vývoz kategorizovaných liekov má u nás stúpajúcu tendenciu. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Magdaléna Jurkemíková. V roku 2018 štátny ústav evidoval 20 oznámení, vlani ich bolo 32. Najčastejšími dôvodmi bola zmena držiteľa registrácie a nedostupnosť v inej krajine EÚ, najčastejšie to boli Česko a Litva. ŠÚKL minulý rok zaznamenal aj zvýšený počet žiadostí o klinické skúšania. Kým v roku 2018 ich bolo 87, minulý ich bolo 115.

Ako konštatovala Jurkemíková, klinické skúšania sú jednou z priorít v liekovej oblasti v celej Európskej únii vrátane Slovenska. Predstavujú totiž jeden zo spôsobov, ako sa pacienti za prísne kontrolovaných podmienok môžu dostať k najnovšej liečbe. "Štátny ústav pre kontrolu liečiv v tomto roku zvýšil svoje personálne kapacity na oddelení klinického skúšania - prijali sme viacero nových posudzovateľov a koordinátorov a pripravujeme sa na zapojenie do jednotného informačného systému CTIS, ktorý vyplýva z EÚ Nariadenia o klinickom skúšaní humánnych liekov," informovala.

Medziročne stúpol aj počet hlásení podozrení na nežiaduce účinky. Štátny ústav sa pravidelne zapája do aktivít, ktoré zvyšujú povedomie o možnostiach hlásenia nežiaducich účinkov. V novembri sa opäť zapojil do týždňovej kampane MedSafetyWeek, ktorej sa zúčastnilo až 61 krajín. Celkový počet žiadostí pri registrácii liekov je za vlaňajšok porovnateľný s rokom 2018. Štátny ústav sa podľa jeho hovorkyne minulý rok aktívnejšie zapájal do centralizovaných procedúr. Kým predvlani odborníci zo ŠÚKL pracovali na jednej registračnej procedúre, vlani ich bolo šesť. Pokračovať v týchto aktivitách plánujú aj tomto roku, už im boli pridelené tri procedúry a o ďalšie sa budú uchádzať v priebehu roka.