Americký prezident sa chystá podpísať novú obchodnú dohodu s Mexikom a Kanadou

dnes 9:46 -

Novú severoamerickú obchodnú dohodu, ktorá mení obchodné pravidlá medzi USA, Kanadou a Mexikom, americký prezident Donald Trump podpíše na budúci týždeň v stredu. Informoval o tom Biely dom. Dohodu, ktorá vznikla so zámerom modernizovať Severoamerickú dohodu o voľnom obchode (NAFTA), americký Kongres schválil, pričom ju podporili republikáni aj demokrati. Mexiko novú dohodu už ratifikovalo a urobiť to ešte musí Kanada, aby zmluva úplne nadobudla platnosť.

Prezident USA Donald Trump a ďalší kritici tvrdili, že NAFTA povzbudzovala americké firmy, aby presúvali svoje výrobné závody do Mexika s cieľom získať výhodu lacnej pracovnej sily. Dohoda USA, Mexiko, Kanada (USMCA) má napríklad za cieľ zvýšiť výrobu áut v USA. Dohoda žiada, aby Mexiko zmenilo svoju legislatívu a uľahčilo zamestnancom zakladať nezávislé odborové organizácie. Predpokladá sa, že by to malo zlepšiť pracovné podmienky a mzdy v Mexiku a zredukovať tak stimuly pre americké firmy na presun závodov.