Obnoviteľné zdroje energie v roku 2018 pokrývali 18 % spotreby v EÚ, rok predtým 17,5 %

dnes 12:31 -

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie v rámci 28-člennej Európskej únie dosiahol v roku 2018 úroveň 18 %, čo bol rast zo 17,5 % v predchádzajúcom roku. Vyplýva to z odhadu, ktorý vo štvrtok zverejnil štatistický úrad EÚ Eurostat. V roku 2004, keď mal Eurostat takéto údaje k dispozícii prvýkrát, bol podiel energie z obnoviteľných zdrojov 8,5 %, čiže do roku 2018 sa viac ako zdvojnásobil. Cieľom EÚ je dosiahnuť v roku 2020 podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie na úrovni 20 % a do roku 2030 na úrovni aspoň 32 %.

Národným cieľom Slovenska je dosiahnuť v tomto roku podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe na úrovni 14 %. V roku 2018 podiel energie z obnoviteľných zdrojov na Slovensku stúpol na 11,9 % z úrovne 11,5 % v roku 2017. Dvanásť členov EÚ už svoj národný cieľ v roku 2018 dosiahlo, a to Bulharsko (20,5 %, cieľ 16 %), Česko (15,1 %, cieľ 13 %), Dánsko (36,1 %, cieľ 30 %), Estónsko (30 % cieľ 25 %), Grécko (18 %, cieľ 18 %), Chorvátsko (28 %, cieľ 20 %), Taliansko (17,8 %, cieľ 17 %), Lotyšsko (40,3 %, cieľ 40 %), Litva (24,4 %, cieľ 23 %), Cyprus (13,9 %, cieľ 13 %), Fínsko (41,2 %, cieľ 38 %) a Švédsko (54,6 %, cieľ 49 %).

Najvyšší podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie majú Švédsko (54,6 %), Fínsko (41,2 %) a Lotyšsko (40,3 %). Najnižší podiel je v Holandsku (7,4 %), na Malte (8 %) a v Luxembursku (9,1 %).