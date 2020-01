Británia chce obchodnú dohodu s USA, trvá však aj na digitálnej dani

dnes 11:01 -

Británia chce uzatvoriť obchodnú dohodu so Spojenými štátmi, zároveň však neplánuje ustúpiť od svojich plánov zaviesť voči technologickým spoločnostiam ako Google či Facebook daň z digitálnych služieb. Uviedla to vo štvrtok britská ministerka obchodu Andrea Leadsomová.

Ako povedala v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Talk Radio, medzi USA a Britániou je dlhodobo veľmi úzky vzťah a preto určité nezhody, ktoré sa medzi Londýnom a Washingtonom môžu z času na čas objaviť, podľa nej tieto dobré a úzke vzťahy nepoškodia.

Na základe britského plánu by technologické koncerny mali platiť daň z tržieb vygenerovaných na území Británie na úrovni 2 %. Platilo by to pritom pre spoločnosti, ktorých globálne ročné tržby dosiahnu minimálne 500 miliónov libier (592,10 milióna eur). Daň by mala vstúpiť do platnosti od apríla tohto roka, keď sa v Británii začína nový fiškálny rok.

Podľa Leadsomovej záujmom Británie je na medzinárodnej úrovni docieliť, aby tieto giganty platili adekvátnu daň. "Rokovania bývajú často zložité, som však presvedčená, že čo sa týka digitálnej dane, je jednoznačne potrebné, aby tieto nadnárodné koncerny, ktoré majú obrovské zisky, boli zdanené," uviedla Leadsomová.