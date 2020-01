Partizánske má za zbúranie výškovej budovy zaplatiť takmer 480.000 eur bez DPH

dnes 11:31 -

Zbúranie výškovej budovy na Námestí SNP v Partizánskom by malo tamojšiu samosprávu vyjsť na 479.999 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ktoré radnica uverejnila vo vestníku verejného obstarávania.

O zbúranie výškovej budovy prejavilo záujem dovedna deväť uchádzačov, kritériom na výber víťaza súťaže je najnižšia cena. Proces verejného obstarávania ešte nie je ukončený. Samospráva odhadovala, že za asanačné práce zaplatí 577.048 eur bez DPH.

Vybraný dodávateľ zabezpečí demoláciu výškovej budovy vrátane prípravných projektových prác, vybavenia potrebných povolení, vypratania objektu, recyklácie odpadov, ako i výroby recyklátu drvením. Uskutoční tiež odvoz a uloženie nerecyklovateľného odpadu na skládku a konečné úpravy terénu vrátane sadových úprav.

Budova má 14 nadzemných a jedno podzemné podlažie, mesto požaduje, aby ju firma zbúrala so zachovaním suterénu. Suterén vedľajšej kotolne chce dať zasypať. Asanáciu by mala vybraná firma ukončiť do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

Dom v strede Námestia SNP dokončili v roku 1963. Jeho umiestnenie údajne vybrali zámerne, a to preto, aby zakryl kostol, ktorý sa nachádza na druhej strane námestia. Pôvodne slúžil ako internát pre ženy, ktoré pracovali v Závodoch 29. augusta, respektíve študovali v strednom odbornom učilišti. V 90. rokoch minulého storočia bol sídlom orgánov štátnej správy, neskôr sa priestory v ňom začali postupne prenajímať a internát sa zmenil na bytový dom, kde bolo 102 domácností. Budovu uzatvorila samospráva na jeseň 2017.