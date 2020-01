Slováci najradšej vlani cestovali podľa agentúry Invia do Turecka a Egypta

dnes 14:01 -

V minulom roku najviac lákalo Slovákov vycestovať na dovolenku do Turecka a Egypta. Treťou najobľúbenejšou destináciou bolo Grécko. Podľa štatistík cestovnej agentúry Invia si slovenskí dovolenkári radi priplatia za päťhviezdičkové hotely so službami all inclusive a za komfortné cestovanie lietadlom. Najdrahším zájazdom bol pobyt v Dominikánskej republike pre skupinu ľudí za 51-tisíc eur.

Dovolenku v Turecku so zakúpeným zájazdom strávilo vlani podľa agentúry Invia 27 % Slovákov. "Nasledoval Egypt, kam zamierilo až 20 % turistov," hovorí tlačová hovorkyňa cestovnej agentúry Invia Andrea Řezníčková. Priemerná cena zájazdu do Turecka vyšla vlani podľa nej na približne 700 eur na osobu a do Egypta na 577 eur za jedného cestujúceho.

Trendom podľa Řezníčkovej začína byť nakupovanie zájazdov aj v úvode roka. "V januári 2019 sme utŕžili o 8 % viac ako v roku 2018," skonštatovala Řezníčková. V predaji však ešte stále podľa nej víťazí klasicky jún, júl a august. Slováci vyrážajú najčastejšie na osem dní, takú dĺžku pobytu zvolilo vlani až 57 % dovolenkárov.

