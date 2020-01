Nezamestnanosť na Slovensku by podľa analytika nemala výraznejšie klesať

dnes 15:31 -

Miera nezamestnanosti na Slovensku by v ďalších mesiacoch podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka nemala výraznejšie klesať. "Dôvody zastavenia poklesu nezamestnanosti by sa mali pozvoľna čoraz viac presúvať od štrukturálnych problémov na trhu práce k spomaľovaniu ekonomického rastu, na ktorý zamestnávatelia pri plánoch na prepúšťanie/nábor pracovnej sily predsa len reagujú s miernym oneskorením," povedal. Spomaľujúca sa ekonomika by podľa analytika mala generovať čoraz menej pracovných miest a postupne tak schladzovať aj domáci trh práce. "Výraznejší nárast nezamestnanosti však stále neočakávame, aj vzhľadom na to, že aktuálny ekonomický rast je oveľa viac náročný na novú pracovnú silu v porovnaní s obdobím spred dekády," tvrdí Koršňák.

Nové pracovné miesta by podľa analytika mali aj v nasledujúcich mesiacoch pribúdať skôr na západe krajiny, kde je už zásoba vhodnej pracovnej sily vyčerpaná, čo bráni i ďalšiemu poklesu nezamestnanosti v tomto regióne. "V ekonomicky slabších regiónoch Slovenska sa, naopak, nedá vylúčiť, že by sme tu mohli pozorovať i citeľnejší nárast miery nezamestnanosti," upozornil Koršňák. Ešte viac by sa tak podľa neho mohla zvýrazniť heterogenita pracovného trhu na Slovensku, kde v zásade fungujú dva paralelné trhy (jeden na západe a severozápade a druhý na juhu stredného Slovenska a na východe). "V dôsledku nízkej mobility časti pracovnej sily tak budú viacerí zamestnávatelia na západnom Slovensku stále odkázaní na dovoz pracovnej sily zo zahraničia alebo (v horšom prípade) budú nútení prehodnotiť svoje plány ďalšej expanzie v tomto regióne," dodal analytik UniCredit Bank.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v decembri minulého roka stagnovala na úrovni 4,92 %. Zostala tak v rovnakej výške ako v novembri vlaňajška. Medziročne bola miera nezamestnanosti v minulom mesiaci nižšia o 0,12 percentuálneho bodu. V tlačovej správe o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Úrady práce evidovali na konci decembra minulého roka 135 517 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s novembrom ide o nárast o 10 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, v poslednom mesiaci minulého roka klesol o 2 681 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,01 %. Zotrvala tak na rovnakej hodnote ako v novembri vlaňajška. Medziročne to bolo menej o 0,18 percentuálneho bodu.

Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci decembra minulého roka 165 455 osôb. Medzimesačne to bol pokles o 107 osôb, v porovnaní s decembrom 2018 je to menej o 4 347 ľudí.

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter v decembri minulého roka na tlačovej besede o miere nezamestnanosti za november hovoril o tom, že úlohou rezortu v najbližšom období je, aby sa miera nezamestnanosti aspoň udržala na súčasnej úrovni. "Ambícia je, aby sme rok končili s nezamestnanosťou pod 5 percent," povedal. Mieru nezamestnanosti za december minulého roka šéf rezortu práce a sociálnych vecí spolu s premiérom Petrom Pellegrinim okomentujú na utorkovej tlačovej besede. Témou ich tlačovej besedy bude aj zhodnotenie situácie na trhu práce v roku 2019.