V Detvianskom okrese opravia cesty za viac ako 1,2 mil. eur

BANSKÁ BYSTRICA 20. januára (SITA) - Na rekonštrukciu a výstavbu ciest druhej a tretej triedy pôjde v tomto roku z rozpočtu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) viac ako 28 mil. eur. Väčšina z tejto sumy bude rozdelená do trinástich okresov podľa stanoveného kľúča. Ako agentúru SITA informoval hovorca mesta Detva Milan Suja, pre Detviansky okres vyšla suma určená na opravy ciest viac ako 1,2 mil. eur.

„V roku 2020 by sa v našom okrese mali rekonštruovať cesty II. a III. triedy: Hradná – Iviny, Slatinské Lazy – Vígľašská Huta Kalinka a aj úsek do Podpolianskych strojární od štátnej cesty I/16. Neveľký úsek je naplánovaný v Klokoči. Medzi cestami, ktoré budeme opravovať, je aj cesta z Piešťa na Budinú a Ábelovú. Nie je to už v našom okrese, ale v tesnom susedstve,“ informoval detviansky primátor Ján Šufliarský, ktorý je zároveň poslancom samosprávneho kraja. V pláne sú podľa neho aj úseky ciest medzi Hriňovou a Detvianskou Hutou a medzi Korytárkami a Hriňovou. Opravy sa dočkajú aj cesty z Podkriváňa na Starú Hutu a z Detvianskej Huty na Čechánky.

„V súčasnosti robíme iba tie úseky, ktoré sú v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave,“ doplnil primátor s tým, že väčšina prác by mala byť hotová v roku 2020, ale časť sa zrejme bude ukončovať v roku 2021.

Popri rekonštrukcii už existujúcej siete ciest plánuje samospráva pripravovať aj výstavbu nových ciest, pričom v Detvianskom okrese je to najmä obchvat Detvy. „V tomto roku by sme chceli v prvom rade pripraviť štúdiu, ktorá by ukázala, kadiaľ obchvat môže ísť. Potom bude potrebné urobiť posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Štúdia bude podkladom pre následný výkup pozemkov,“ doplnil Šufliarský s tým, že dokončený obchvat, ktorým by sa odľahčila hustota dopravy v sídliskovej časti Detvy, sa v budúcnosti zaradí do krajskej siete ciest tretej triedy. Do jeho výstavby má investovať peniaze BBSK, mesto Detva a aj investori v priemyselnom parku.

Banskobystrický samosprávny kraj v posledných dvoch rokoch investoval do rekonštrukcie ciest v okrese Detva viac ako 637 tisíc eur, čo stačilo na opravu ôsmich kilometrov úsekov ciest. Kvalita ciest druhej a tretej triedy v tomto okrese patrí podľa vedenia župy k najlepším z celého kraja. Vo veľmi dobrom až vyhovujúcom stave je takmer osemdesiat percent ciest, v susednom okrese Zvolen je to takmer sedemdesiat percent.