Globálna ekonomika vlani rástla najpomalšie za desaťročie

Globálna ekonomika vlani rástla najpomalším tempom za desaťročie a posilnila iba o 2,3 percenta, pričom ide o výsledok pretrvávajúcich obchodných sporov a spomalenia investícií. Konštatuje to správa OSN, ktorá zároveň prognózuje zrýchlenie globálneho hospodárskeho rastu na 2,5 percenta v tomto roku a 2,7 percenta v roku 2021. OSN však upozornila, že opätovné zintenzívnenie obchodného napätia, finančné turbulencie a eskalácia geopolitického napätia by mohli zotavovanie narušiť a spomaliť rast globálnej ekonomiky v tomto roku len na 1,8 percenta.

OSN odhaduje, že rast americkej ekonomiky sa v tomto roku spomalí na úroveň iba 1,7 percenta a mierne sa zotaví v budúcom roku, a to na 1,8 percenta. Priemyselný sektor Európskej únie podľa správy OSN bude naďalej brzdiť globálna neistota, ale čiastočne to vykompenzuje stabilný rast súkromnej spotreby. To umožní mierne zrýchlenie rastu hrubého domáceho produktu EÚ z vlaňajšej úrovne 1,4 percenta na 1,6 percenta v tomto roku a 1,7 percenta v budúcom roku.

Rast čínskeho hospodárstva, ktorý sa v minulom roku spomalil na 6,1 percenta, sa podľa OSN opäť zmenší, a to na 6 percent v tomto roku a 5,9 percenta v roku 2021.