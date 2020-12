Slobodný výber: Mladí prehliadajú riziká spojené s okamžitým uspokojením

Zdroj: AIER

Foto:getty images

dnes 0:25 -

Nebolo to tak dávno, čo sa Trumpova administratíva rozhodla dvihnúť zákonný vek na nákup tabakových výrobkov, vrátane populárnych elektronických náhrad, z 18 na 21 rokov. Využila tiež možnosť zasahovať do poskytovaných príchutí. Je naivne si myslieť, že zákonom sa zabráni tomu, aby sa 18-ročný človek dostal k balíčku cigariet. Pri dostatočnom vymáhaní tohto zákona by však bolo nemiestne tvrdiť, že zvýšenie veku nezabráni aspoň niektorým mladým ľuďom, aby prepadli zlozvyku fajčenia a nakoniec by im to zachránilo život. Správa z roku 2015 odhalila, že posunutie predaja tabakových výrobkov na 21. rok života by mohol zabrániť 223 000 úmrtiam ľudí narodených medzi rokmi 2000 a 2019. Hoci sú takéto empirické projekcie notoricky citlivé na zaujatosti, čísla by sa nemali celkom ignorovať, hoci by dosahovali čo i len zlomok pôvodných.

Vieme, že vládne zákazy a minimálny vek nie sú prakticky nikdy správnym prístupom k vyriešeniu chorôb spoločnosti. Môžeme tvrdiť, že výskumy o možnom počte zachránených životov sú nadhodnotené, môžeme zdôrazňovať, že takéto kroky majú nepredvídané a nezamýšľané následky. Dôkazy z iných oblastí hovoria, že zákazy nefungujú. Tieto argumenty sú dôležité, ale pointa je skôr v tom, že v otázkach zdravia alebo morálky, nemá nič diktovať vláda alebo iné inštitúcie. Dôvera v správne rozhodnutia rodičov a mladých, z týchto miliónov rozhodnutí vychádzajú spoločné kultúrne a morálne štandardy, ktoré sú oveľa pevnejšie ako pravidlá, ktoré sa aj tak porušujú. Je to podobné ako rozdiel medzi trhovým hospodárstvom a centrálnym plánovaním.

Otázka je postavená nesprávne. Namiesto porovnania nákladov a prínosov zvýšenia veku legálneho nákupu tabakových výrobkov by sme sa skôr mali zamerať na to, ako dosiahnuť život bez fajčenia.





Pripomeňme si slávne zistenie Miltona Friedmana, že „jednou z veľkých chýb je posudzovať politiky a programy podľa ich zámerov a nie podľa ich výsledkov.“ Je nesprávne posudzovať vládnu politiku z pohľadu spoločenskej hodnoty, musí sa posúdiť na základe jej účinnosti. Namiesto toho, aby sa obchodníci pýtali: „prichytia ma ako predávam cigarety mladistvým?“ by si mali položiť otázku: „mám predávať cigarety mladistvým?“ Rovnako zodpovedne by s mali k problematike stavať z morálneho hľadiska aj spotrebitelia. Deti, ktoré sa snažia fajčením prezentovať svoju rebéliu, by mohli rodičia usmerniť a doviesť k pochybnostiam ohľadom takéhoto správania sa. Samozrejme, mnohí budú argumentovať, že takýto prístup dokáže priniesť ovocie pre dospievajúcich s pozornými rodičmi, pravdepodobne v prosperujúcich a vzdelaných rodinách. Obchody v chudobných štvrtiach sú však presne tie miesta, ktoré orgány činné v trestnom konaní budú pravdepodobne ignorovať pri drobnom porušení zákona, ako je predaj cigariet maloletým. Presmerovanie tejto morálnej zodpovednosti na obchodníka, mladistvého a rodiča by mohlo byť efektívnejšie, ako zákonom stanovený zákaz.

Európske krajiny s nižším vekom predaja alkoholu, alebo bez vekového obmedzenia, menej zápasia s nadmerným pitím mladých ľudí. Jednotlivci, ktorí majú takéto rozhodnutia v kompetencii, sú schopní sa vzájomne vzdelávať, vytvára sa vzájomné reakcia, čo často prináša spontánne výsledky, ktorých dosiahnutie by sme na počiatku považovali za nemožné.

V správe z roku 2015 autori tvrdia, že hoci by sa ďalším zvyšovaním veku fajčenia z 21 na 25 rokov dokázalo zachrániť ešte viac životov, tieto plusy by sa rýchlo zmazali. Mechanizmus navrhnutý autormi je jednoznačný. Nech je radšej v stávke zdravie dvadsaťjedenročných, ktorí s menšou pravdepodobnosťou siahnu po cigarete, ako mladí vo veku 18 - 21 rokov. Po dovŕšení 21 rokov, je to už osobné rozhodnutie. V určitom okamihu, bez vyhlásenia úplnej vojny proti tabaku, musíme ľuďom umožniť, aby sa rozhodli v tejto život ohrozujúcej voľbe. Proces objavovania najlepšej rovnováhy každého jednotlivca medzi okamžitým uspokojením a zdravotnými rizikami je strastiplná cesta. Ekonómovia sa neraz odvolávajú na superľudskú racionalitu, ale v skutočnosti ľudia nerobia bystré rozhodnutia. Či už je to ponechané na vládu, alebo v rukách jednotlivcov, užívanie tabakových výrobkov povedie k tragickým následkom. Deti sa asi vždy dokážu dostať k cigaretám a dospelí sa budú snažiť s fajčením prestať. V tomto scenári bez správnych rozhodnutí sa kurz, ktorý by podporoval zodpovednosť a ľudskosť, javí ako niečoa, čo by stálo za to vyskúšať.