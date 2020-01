Klimatická kríza spôsobí zásadnú zmenu vo financiách  

Zdroj: CNBC

Budúci týždeň sa šéfovia firiem, tvorcovia politík a investori chystajú do švajčiarskeho Davosu na Svetové ekonomické fórum. Téma tohtoročného januárového stretnutia, ktoré je často kritizované za to, že stráca kontakt so skutočným svetom, znie: „Zúčastnené strany za súdržný a udržateľný svet“.

Greta Thunbergová spoločne s ďalšími 20 mladými aktivistami v oblasti klímy vyzvala všetkých, ktorí sa zúčastnia stretnutia WEF vo švajčiarskych Alpách, aby zastavili „šialenstvo“ prebiehajúcich investícií do prieskumu a ťažby fosílnych palív. Pre The Guardian Thunbergová uviedla, že globálni lídri musia „skončiť so všetkými dotáciami fosílnych palív“.

Organizácia Spojených národov uznala zmenu podnebia ako „určujúcu otázku našej doby“. V nedávnej správe označuje krízu ako „najväčšiu výzvu pre trvalo udržateľný rozvoj“.

„Zmena podnebia sa stala určujúcim faktorom dlhodobých vyhliadok spoločností... Ale vedomie sa rýchlo mení a myslím si, že sme na okraji zásadného preformovania financií. Zmena podnebia je takmer vždy najdôležitejšou témou, ktorou sa klienti BlackRock zaoberajú. Od Európy po Austráliu, cez Južnú Ameriku, Čínu, Floridu a Oregon sa investori pýtajú, ako by mali upraviť svoje portfóliá. A keďže kapitálové trhy posúvajú budúce riziko vpred, vidíme zmeny v alokácii kapitálu rýchlejšie, ako vidíme zmeny v samotnej klíme. V blízkej budúcnosti, a to skôr, ako sa očakávalo, dôjde k významnému prerozdeleniu kapitálu,“ vyjadril sa Larry Fink.





„Počas 40 rokov mojej kariéry vo financiách som bol svedkom mnohých finančných kríz a výziev – rekordná inflácia v sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov, ázijská menová kríza v roku 1997, internetová bubli a globálna finančná kríza. Hoci tieto udalosti trvali mnoho rokov, ale všetky boli v širšej perspektíve len krátkodobej povahy. Zmena podnebia je iná. Aj keď sa prejaví len zlomok predpokladaných vplyvov, pôjde o oveľa štrukturálnejšiu dlhodobú krízu. Spoločnosti, investori a vlády sa musia pripraviť na výrazné prerozdelenie kapitálu,“ dodal.

Na ilustráciu jeho slov aktuálne poslúži Austrália, kam sa v ostatných mesiacoch upriamuje medzinárodná pozornosť. Rekordne vysoké teploty a sucho zhoršené klimatickou krízou vyvolali požiare, ktoré od septembra zabili viac ako dve desiatky ľudí a zničili 2 000 domov. Odhady hovoria aj o takmer pol miliarde uhynutých zvierat.



„Našou zodpovednosťou je pomáhať klientom orientovať sa v tomto prechode. Naše investičné presvedčenie je, že portfóliá integrované do udržateľnosti a klímy môžu investorom poskytnúť lepšie výnosy. A s rastúcim vplyvom udržateľnosti na návratnosť investícií veríme, že udržateľné investovanie je najsilnejším základom pre budúce portfóliá klientov,“ uviedol Fink, ktorý chce v priebehu 10 rokov rozšíriť udržateľné aktíva spoločnosti z 90 miliárd na 1 bilión dolárov.