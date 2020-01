JBC Energy: Prevrat v Iráne by dostal ropu na 40 dolárov

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 11:13 -

Predseda inštitútu energetického výskumu JBC Energy, Johannes Benigni, upozornil na pokračujúce nepokoje v Iráne. Demonštrácie vypukli v sobotu, následne prišlo vyhlásenie vlády, že armáda je zodpovedná za zostrelenie ukrajinského dopravného lietadla a nepokoje pokračujú už tretí deň. Demonštranti pred univerzitou v Teheráne údajne skandovali slogany ako „klamú nás, že našim nepriateľom je Amerika, náš nepriateľ je tu.“



Iránska ekonomika je pod obrovským tlakom zo strany sankcií USA, ktoré boli opätovne uložené po odstúpení prezidenta Donalda Trumpa od jadrovej dohody z roku 2015. Bývalý poradca pre národnú bezpečnosť prezidenta Baracka Obamu v nedeľu uviedol, že Irán je „bližšie ako kedykoľvek predtým“ k možnému kolapsu režimu. „Ak si vezmeme odstránenie najvyššieho iránskeho veliteľa Solejmániho, ak si vezmeme náhodné zostrelenie civilného lietadla spojené s množstvom nepokojov, bude kolaps režimu niečo, o čom budú ľudia premýšľať," uviedol generál James Jones pre televíziu CNBC. „Pravdepodobne nie je politicky korektné o niečom takom hovoriť, ale mali by sme na to myslieť."





Benigni z JBC Energy povedal, že zmena vo vedení v Teheráne by mala zásadný vplyv na ceny energie. „Pre ropný trh by to znamenalo veľmi vysokú pravdepodobnosť poklesu cien ropy na 40 dolárov. Irán by totiž na trhu mohol ľahko dodať 1,5 milióna barelov ropy v čo najkratšom čase, možno aj 2 milióny barelov. A to je množstvo ropy.“ Ako uviedol, pre rast ceny Brentu nie je v širšom meradle veľa pozitívnych faktorov. „Momentálne predstavujú zásoby 6 miliónov barelov ropy, z ktorých 2 milióny pochádzajú z Iránu. Ak by sa vyvolal väčší tlak na Irán, dá sa hovoriť o redukcii asi 100 - 200 tisíc barelov, ktoré idú do Číny, ale nedáva to veľký rastový potenciál. Ten by sa dal dosiahnuť iba vojenským konfliktom,“ uviedol.



Ak by nedošlo k pádu iránskeho režimu, ani vojenskému konfliktu, bude sa podľa stratéga tento rok ropa pravdepodobne obchodovať v rozmedzí 60 až 65 dolárov.