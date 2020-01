Goldman Sachs: História sa bude opakovať, americké akcie prinesú tento rok menšie zisky

Zdroj: MW

Foto:TASR/AP

dnes 10:36 -

„Po rokoch silnej expanzie ocenenia spravidla nasleduje pozitívny výnos na akciovom trhu, hoci zvyčajne pomalším tempom. Mierny rast zisku v tomto roku a vyššie počiatočné násobky poukazujú na celkové výnosy v jednocifernom čísle pre triedu aktív globálne v roku 2020,“ povedal Oppenheimer a s tým, že v roku 2020 aby mali akcie prekonať iné triedy aktív a dostanú ďaleko pred štátne dlhopisy, hotovosť a úvery.

Investičná banka očakáva, že hospodársky cyklus bude v priebehutohto roka naďalej rásť, čo by malo viesť k firemným ziskom a rastu akcií. Americké akcie prekonali v poslednom desaťročí tie v Európe a Ázii, a v Goldman Sachs neveria, že v roku 2020 by mal byť presvedčivý dôvod pre obrátenie situácie. „Investori sa čoraz viac zameriavajú na americké volebné riziko a so znížením rizika v Európe a Ázii, si myslíme, že existuje dobrý argument pre väčšiu geografickú diverzifikáciu,“ uviedol Oppenheimer.

Percento spoločností kótovaných na americkej burze, ktoré za posledných 12 mesiacov prišli o peniaze, sa zvýšilo na takmer 40 %. Je to najvyššia úroveň od konca 90-tych rokov mimo obdobia po recesii, informoval denník The Wall Street Journal. Akcie dvoch najcennejších stratových spoločnostiach za posledné tri mesiace prudko stúpali, v prípade Tesly aj technologickej a finančnej spoločnosti General Electric, kde rast dosiahol až 44 %.