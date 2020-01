Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 9:01 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 2. týždni:Frankfurt nad Mohanom 6. januára - Produkcia áut v Nemecku minulý rok padla na najnižšiu úroveň za vyše 20 rokov. Dôvodom bola obchodná vojna medzi USA a Čínou, ktorá mala negatívny vplyv na predaj na zahraničných trhoch. Vlani sa v Nemecku vyrobilo 4,7 milióna áut, uviedol v pondelok zväz nemeckého automobilového priemyslu VDA. To bolo o 9 % menej ako v roku 2018 a najmenej od roku 1997. Samotný nemecký trh si však vlani polepšil. Počet registrácií nových áut stúpol o 5 % na 3,6 milióna. Predaj bol vyšší naposledy v roku 2009, kedy dosiahol 3,8 milióna vozidiel.Londýn 6. januára (TASR) - Predaj áut vo Veľkej Británii vlani klesol. Rekordný rok však zaznamenal odbyt áut s nulovými emisiami. Počet registrácií nových áut v Británii v roku 2019 klesol o 2,4 % na 2,3 milióna, informoval britský zväz výrobcov a predajcov áut SMMT. Medzi dôvody negatívneho vývoja patrilo zníženie podnikateľskej aj spotrebiteľskej dôvery, všeobecná politická a ekonomická nestabilita, rovnako ako nejasnosti týkajúce sa bezemisných zón. Aj napriek poklesu zostal britský trh druhým najväčším automobilovým trhom v Európskej únii (EÚ) za Nemeckom.Frankfurt nad Mohanom/Paríž 7. januára - Šéf španielskej automobilky Seat Luca de Meo odstúpil z funkcie. Uviedla to v utorok automobilka Volkswagen, do ktorej portfólia Seat spadá. Luca de Meo tak urobil v období, keď nového výkonného riaditeľa intenzívne hľadá konkurenčný Renault.Londýn 8. januára - Cena zlata vzrástla v stredu na takmer 7-ročné maximum. Trhy tak reagovali na zvýšenie napätia na Blízkom východe, keď Irán odpovedal na zabitie svojho generála útokmi na americké pozície. Cena zlata vzrástla o viac než 2 %, pričom prekročila 1610 USD za trojskú uncu (31,1 g). Bola to najvyššia hodnota od marca 2013.Istanbul 8. januára - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a jeho ruský náprotivok Vladimir Putin v stredu slávnostne otvorili nový plynovod TurkStream, ktorý bude dodávať plyn z Ruska do Turecka a strednej Európy. Rusko malo pôvodne v pláne vybudovať na dne Čierneho mora plynovod s názvom Južný prúd (South Stream) s odhadovanou kapacitou 63 miliárd m3 plynu ročne. Jeho cieľom bolo úplne nahradiť ukrajinskú trasu a zabezpečiť dodávky plynu do Európy na juhu cez Čierne more a na severe po dne Baltického mora. Ale Moskva narazila na opozíciu Európskej komisie, preto v decembri 2014 oznámila, že ustupuje od projektu South Stream. Po čase však Rusko projekt oživilo pod názvom TurkStream, ale s menšou kapacitou.San Francisco 8. januára - Hodnota akcií americkej spoločnosti Tesla v stredu po prvýkrát prekonala kombinovanú hodnotu akcií ďalších amerických automobiliek General Motors (GM) a Ford Motor. Akcie výrobcu elektromobilov zo Silicon Valley vzrástli v stredu okolo poludnia v New Yorku o 4 %, pričom dosiahli rekordnú úroveň. Trhová hodnota Tesly sa zvýšila na 88 miliárd USD. To bolo o 2 miliardy USD viac ako hodnota akcií GM (49 miliárd USD) a Fordu (37 miliárd USD) dohromady.Washington 9. januára - Svetová banka tento rok očakáva mierne oživenie globálnej ekonomiky po jej slabom výkone v minulom roku, keď rástla najpomalšie od globálnej finančnej krízy. V tomto roku jej predpovedá mierne zrýchlenie rastu na 2,5 % z minuloročných 2,4 % vďaka oživeniu obchodu a investícií. Stále je to však o 0,2 percentuálneho bodu slabší odhad ako v jej predchádzajúcej prognóze vlani v júni. Rovnako o 0,2 percentuálneho bodu zhoršila aj prognózu na rok 2021, keď svetovej ekonomike predpovedá expanziu o 2,6 %.Peking 9. januára - Čínsky vicepremiér Liou Che, líder tímu vyjednávačov na obchodných rokovaniach s USA, podpíše na budúci týždeň vo Washingtone tzv. prvú fázu dohody o obchode. Oznámilo to vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu. Liou Che navštívi Washington v dňoch 13. až 15. januára. Podpis prvej fázy dohody po takmer dvoch rokoch sporov a zavádzania ciel by mohol znížiť obchodné napätie medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta, ktoré viedlo k spomaleniu globálneho hospodárstva.New York 10. januára - Hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average zaznamenal v piatok nový rekord, keď prvýkrát prekročil hranicu 29.000 bodov. Čiastočne k tomu prispela správa z amerického ministerstva práce, podľa ktorej sa nezamestnanosť v závere minulého roka udržala na najnižšej úrovni za posledných 50 rokov, aj keď tvorba nových pracovných miest bola slabšia, než sa čakalo.