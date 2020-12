Kakeibo: Japonské umenie sporenia

Zdroj: CNBC

Niektorí ľudia nepoznajú problémy s prehnanými výdavkami a dokážu spokojne žiť len s tými ​​s nevyhnutnými. Omnoho viac je však tých, ktorí zvyknú nakupovať, keď sa nudia, alebo sú z niečoho nešťastní. Neraz so sklonom ísť nad rámec svojich možností. Pre nich nie je ľahké tieto finančné návyky zmeniť, čiastočne preto, že sú hlboko zakorenené do ich každodennej rutiny. A v prípade, že akt výdavkov zahŕňa aj emocionálny aspekt, nie je jednoduché tieto dve veci od seba oddeliť.

Rovnako ako pri všetkých rozpočtových systémoch, aj v prípade kakeibo ide o to, aby ste porozumeli vášmu vzťahu k peniazom. Jednoducho si budete zapisovať všetky príjmy a výdavky. Netreba na to žiaden softvér na tvorbu rozpočtu, aplikácie ani hárky excellu. Kakeibo dáva dôraz na fyzický zápis, má to byť meditatívny spôsob, ako spracovať a sledovať vaše výdavkové zvyky. O výhodách rukou písaných poznámok je viacero štúdií, dokážu vám pomôcť urobiť pozitívne zmeny tým, že vás povzbudia, aby ste boli viac zainteresovaní a uvedomili si to, čo je za vašimi zlými návykmi.

Najskôr si ale musíte položiť nasledujúce otázky a to ešte tesne pred zakúpením nepodstatných položiek, pre ktoré sa väčšinou rozhodnete impulzívne.

Dokážem bez toho žiť?

Môžem si to pri svojej finančnej situácii dovoliť?

Budem to skutočne používať?

Mám na to priestor?

Ako som sa o tom dozvedel?

Aký je dnes môj emocionálny stav?

Ako sa cítim pri kúpe? (šťastne, nadšene, ľahostajne)

Aj tieto otázky vás prinútia premýšľať o nákupoch a o tom, čo vás k nim motivovalo. Odpovede by to mali byť úprimné, len tak dokážete odhaliť svoje čo sú vaše skutočné „potreby" a čo len „želania". Výsledkom je, že sa dokážete lepšie, rýchlejšie, inteligentnejšie a logickejšie rozhodovať o tom, či je vhodné minúť peniaze na konkrétny cieľ.





Je dôležité si uvedomiť, že kakeibo nie je navrhnuté tak, aby vám zo života vzalo všetku radosť. Namiesto toho, aby od vás požadovalo niečo drastické, cieľom je zmeniť zlozvyky prostredníctvom všímavosti a postupným čiastkovým zmenám. Ak chcete dosiahnuť významné výsledky v raste úspor, je dôležité, aby ste sa ešte pred uskutočnením akýchkoľvek nepodstatných nákupov zaviazali položiť si v duchu tie správne otázky.

Tu je niekoľko jednoduchých stratégií zameraných na kakeibo, ktoré zaistia, že budete o výdavkoch viac premýšľať.



Čas na premyslenie 24 hodín. Presvedčte sa, či vybraný tovar skutočne chcete alebo potrebujete. Ak aj na ďalší deň budete uvažovať o kúpe, a môžete si ju dovoliť, zvoľte nákup. Takto budete so svojim rozhodnutím o niečo viac spokojní.



Nedovoľte, aby vás zvádzali výhodné nákupy. Je ťažké odolať tak výhodným akciám obchodníkov, ale často to znamená utrácať peniaze za veci, o ktorých už vopred viete, že ich nebudete používať. Takže aj v prípade cenovej zľavy sa pred kúpou spýtajte sami seba, či by ste si tento tovar kúpili aj v prípade, ak by nebol zlacnený.



Pravidelne kontrolujte zostatok na svojom účte. Kontrola zostatku vám pomôže získať pocit, že máte svoje financie pod kontrolou, pretože sa zaujímate o to, koľko peňazí môžete minúť. Kontrola zostatku účtu na dennej báze je možno strašidelný zvyk, ale dokáže robiť zázraky.



Namiesto karty hotovosť. Odovzdanie fyzickej hotovosti, nie iba bezmyšlienkové priloženie karty, vám umožní uvedomiť si, koľko míňate, a zároveň pomáha mať prehľad v domácom rozpočte. Skúste si zobrať určitú sumu v hotovosti, ktorú môžete použiť tento týždeň, a utrácajte iba to, čo máte.



Vložte si do peňaženky pripomenutia. Možno ste si všimli, že niekto má platobnej karte prilepený žltý papierik. Nie, nemusí to byť PIN kód, ale nálepka s vetou: „naozaj to potrebuješ?!“ Čokoľvek, čo vás vyzve, aby ste pred uskutočnením nákupu urobili krok späť, vám pomôže robiť lepšie a rozumnejšie rozhodnutia.



Zmeňte prostredie, ktoré spôsobuje, že veľa míňate. Ak si všimnete, že často míňate po kliknutí na marketingový e-mail alebo po zobrazení obrázkov na Instagrame, ktoré propagujú konkrétnu značku, potom sa z odberu týchto noviniek radšej odhláste. Alebo, ak si kupujete oblečenie alebo make-up najčastejšie v obchodoch, kde sa snažíte zabiť čas, skúste využiť tento čas na rozumnejšiu aktivitu. Na prechádzky predsa nie sú prioritne určené nákupné centrá, však?

Pamätajte si, že kakeibo je o všímavosti. Aby ste sa zbavili takých nákupov, ktoré vám môžu len dočasne zvýšiť pocit šťastia. Premyslené výdavky a sporenie navzájom úzko súvisia. Aj malé zmeny, ktoré pomocou kakeibo dosiahnete, môžu mať kumulatívny účinok na váš bankový účet. Úspory tak dokážu rásť rýchlejšie, než by ste si dokázali predstaviť. Ale čo je dôležitejšie, budete vedieť robiť múdre rozhodnutia o tom, ako investovať tieto peniaze do vecí, na ktorých skutočne záleží.